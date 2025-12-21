  • Спортс
Гришин о ЦСКА: «Остается проблема с центральным нападающим. Нужен форвард, похожий на Кордобу, но в РПЛ таких нет»

Гришин: ЦСКА нужен форвард, похожий на Кордобу, но в РПЛ таких нет.

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин порассуждал о возможных изменениях в составе армейцев.

Московский клуб с 36 очками занимает 4-е место в турнирной таблице после первого круга Мир РПЛ.

«Отсутствие забивного форварда 1 главная проблема ЦСКА? Так и есть. Думаю, в трансферное окно будут искать нападающего. Я так понял, что Баринов близок к переходу в ЦСКА, в центре поля проблем не будет. Так что остается проблема с центральным нападающим.

Я слышал, что может уйти основной защитник и может прийти нападающий из «Зенита». Слухи ходят, посмотрим. Будет ли усиливаться ЦСКА – это вопрос, но усиливаться надо. Нужен нападающий, который будет регулярно забивать. Нужен форвард по типажу похожий на Кордобу, но у нас в РПЛ таких нет. Смогут ли найти такого заграницей? Посмотрим», – сказал Гришин.

«Зенит» отдаст за Дивеева 3-5 млн евро и Гонду. Сделка согласована на 90% (Андрей Панков)

ЦСКА предложил за Баринова примерно 0,5 млн евро. «Локомотив» отказал и рассчитывает на игрока весной («СЭ»)

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
