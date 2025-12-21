  • Спортс
  • Пономарев об обмене Дивеева на Гонду: «С какого бодуна это делать? Не помню, чтобы Лусиано хорошо себя проявлял в «Зените». Зачем ЦСКА деньги и дырка в обороне?»
Пономарев об обмене Дивеева на Гонду: «С какого бодуна это делать? Не помню, чтобы Лусиано хорошо себя проявлял в «Зените». Зачем ЦСКА деньги и дырка в обороне?»

Экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мнением о возможном обмене защитника армейцев Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. 

– В СМИ пишут, что ЦСКА может обменять Дивеева на Лусиано из «Зенита». Как на это смотрите? 

– Я не верю в такой обмен. С какого бодуна это делать? Я не помню, чтобы Лусиано хорошо себя проявлял в «Зените». А питерцам, конечно, Дивеев пригодился бы: я там не вижу ни одного нормального центрального защитника. Дивеев – коренной армеец, и сейчас он на своем месте. Понятно, что у него в игре много погрешностей, и ему еще над многими компонентами нужно работать, чтобы прибавлять, но я не думаю, что он будет прогрессировать. Поэтому ЦСКА нужно довольствовать тем, что имеет. А это неплохой защитник, который играет на четыре с минусом. 

– Считаете, что Лусиано вообще не нужен в ЦСКА? 

– Ни в коем случае. 

– «Зенит» предлагает 10 млн евро за Дивеева. Такая цифра фигурирует в СМИ. Это хорошая цена? 

– Наверное, цена хорошая, но мне не нравится, что мы все опять измеряем деньгами, а не людьми. Просто будет так, что ЦСКА получит эти деньги и дырку в обороне. Зачем?  

– Для развития карьеры Дивееву лучше уйти в «Зенит» или остаться в ЦСКА?

– Думаю, для него было бы лучше остаться армейцем до конца карьеры. В Европе ему делать нечего, потому что он будет там проигрывать все единоборства – он просто не успевает. Стартовой и дистанционной скорости у него нет, внизу он плохо отбирает мячи. У него много недочетов.

Акинфеев же никуда не дергался и до конца будет играть в ЦСКА. А зачем куда-то ехать? Дивееву надо брать пример у Игоря. Вот Чалов раз дернулся, два, ну и что? И его уже в аренду сдают. Это позор какой-то. И сейчас, как я понимаю, Чалов хочет вернуться назад. Но в ЦСКА он теперь не нужен. Он будет тормозить игру, – сказал Пономарев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
