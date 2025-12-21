Гладилин о «Спартаке»: «Приглашая иностранцев, руководство снимает с себя ответственность. Тренеры приходят и уходят, на них списывают неудачи»

Гладилин о «Спартаке»: назначая иностранцев, клуб снимает с себя ответственность.

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о перспективах Вадима Романова в московском клубе.

Романов был назначен исполняющим обязанности главного тренера после отставки Деяна Станковича в ноябре. Под его руководством красно-белые одержали две победы (1:0 с ЦСКА и 3:2 «Локомотивом»), потерпели одно поражение (0:1 от «Балтики») и сыграли вничью с «Динамо» (1:1).

– Романов убедил вас, что может работать главным тренером в «Спартаке»?

– В целом Романов работает уже давно. Хоть это и молодой специалист. Но я чувствую, что доверие к нему есть. Однако вопрос, пойдут ли руководители клуба на то, чтобы оставить Романова.

Потому что в этом случае руководство берет ответственность на себя. Но приглашая иностранцев, руководство снимает с себя эту ответственность. Им, если что, будет, на кого списать неудачу. Поэтому такой вопрос нужно задавать руководителям клуба.

Чтобы «Спартаку» уже наконец вернуться на победный путь, руководству нужно взять на себя ответственность. А не так, чтобы вся ответственность лежала на плечах тренеров, которые приходят и уходят. Только в таком случае у «Спартака» будут результаты, – заявил Гладилин.