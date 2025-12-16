  • Спортс
  • Мостовой о «Спартаке»: «Главное, чтобы тренер был футбольным человеком. Люди не играли, а учат других. Представьте, учитель музыки моего сына скажет: «Я играть на инструменте не умею»
Мостовой о «Спартаке»: «Главное, чтобы тренер был футбольным человеком. Люди не играли, а учат других. Представьте, учитель музыки моего сына скажет: «Я играть на инструменте не умею»

Мостовой о тренере для «Спартака»: нужен футбольный человек.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой заявил, что красно-белых должен возглавить футбольный человек.

После ухода серба Деяна Станковича команду временно возглавил Вадим Романов.

«Неважно, иностранец это или россиянин. Главное, чтобы тренер был футбольным человеком.

Доходит до абсурда: люди, которые никогда не играли в футбол, учат других и раздают советы. Представьте, что я привожу сына заниматься музыкой, а преподаватель говорит: «Я учитель, но играть на этом инструменте не умею». Как такое возможно?

А в футболе у нас подобное почему-то считается нормальным. Да, бывают редкие исключения, но в целом так быть не должно», – заявил Мостовой.

