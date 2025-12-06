Гол Маричаля «Спартаку» на 85-й отменили после ВАР из-за офсайда у Маухуба
Гол «Динамо» «Спартаку» в концовке отменили из-за офсайда.
Судьи не засчитали гол защитника «Динамо» Николаса Маричаля в ворота «Спартака» на 85-й минуте матча 18-го тура Мир РПЛ (1:1).
В момент подачи Бителло со штрафного, предшествовавшей забитому мячу, был зафиксирован офсайд у Эль-Мехди Маухуба.
Главный судья Инал Танашев определил положение вне игры у форварда бело-голубых в результате просмотра видеоповтора.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
«Реал» – «Сити» в ЛЧ. Кто победит на «Бернабеу»?1410 голосов
Реал Мадрид
Будет ничья
Ман Сити
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости