9

Осипенко с автоголом и 5,3 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «Спартак» – «Динамо». У Скопинцева – 8,3, у Маркиньоса – 6,2, у Максименко – 6,6, у Сергеева – 7,9

Скопинцев получил 8,3 по Индексу ГОЛа, он лучший игрок матча «Спартак» – «Динамо».

Стали известны оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча «Спартак» – «Динамо» (1:1) в Мир РПЛ.

Лучшим игроком матча стал Дмитрий Скопинцев с оценкой 8,3. В «Динамо» высокие балы получили Иван Сергеев (7,9) и Николас Маричаль (7,0). Худший игрок матча и «Динамо» – Максим Осипенко (5,3), забивший в свои ворота.

Лучшим в составе «Спартака» стал Пабло Солари с оценкой 7,6. Высокие баллы получили Эсекиэль Барко (7,3), Кристофер Ву (7,3), Игорь Дмитриев (7,3) и Манфред Угалде (7,2). Самые низкие баллы у Маркиньоса (6,2) и Александра Максименко (6,6).

Оценки «Спартака»: Максименко (6,6), Денисов (7,2), Ву (7,3), Джику (7,2), Дмитриев (7,3), Умяров (7,2), Солари (7,6), Жедсон Фернандеш (7,1), Барко (7,3), Маркиньос (6,2), Угальде (7,2).

Оценки «Динамо»: Лунев (6,8), Маричаль (7,0), Осипенко (5,3), Фернандес (6,8), Скопинцев (8,3), Гладышев (5,9), Фомин (6,2), Бителло (6,8), Нгамале (6,3), Сергеев (7,9), Тюкавин (6,9).

logoДинамо Москва
logoСпартак
logoКристофер Ву
logoЭсекиэль Барко
logoИгорь Дмитриев
logoЯрослав Гладышев
logoМуми Нгамале
logoНаиль Умяров
logoБителло
logoМанфред Угальде
logoАлександр Максименко
logoАлександр Джику
logoАндрей Лунев
logoЖедсон Фернандеш
logoИван Сергеев
logoМаксим Осипенко
logoДаниил Денисов
logoДаниил Фомин
logoПабло Солари
logoМаркиньос Коста
logoНиколас Маричаль
logoКонстантин Тюкавин
logoДмитрий Скопинцев
