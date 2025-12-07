Осипенко с автоголом и 5,3 по Индексу ГОЛа – худший игрок матча «Спартак» – «Динамо». У Скопинцева – 8,3, у Маркиньоса – 6,2, у Максименко – 6,6, у Сергеева – 7,9

Скопинцев получил 8,3 по Индексу ГОЛа, он лучший игрок матча «Спартак» – «Динамо».

Стали известны оценки по Индексу ГОЛа по итогам матча «Спартак » – «Динамо» (1:1) в Мир РПЛ.

Лучшим игроком матча стал Дмитрий Скопинцев с оценкой 8,3. В «Динамо» высокие балы получили Иван Сергеев (7,9) и Николас Маричаль (7,0). Худший игрок матча и «Динамо» – Максим Осипенко (5,3), забивший в свои ворота.

Лучшим в составе «Спартака» стал Пабло Солари с оценкой 7,6. Высокие баллы получили Эсекиэль Барко (7,3), Кристофер Ву (7,3), Игорь Дмитриев (7,3) и Манфред Угалде (7,2). Самые низкие баллы у Маркиньоса (6,2) и Александра Максименко (6,6).

Оценки «Спартака» : Максименко (6,6), Денисов (7,2), Ву (7,3), Джику (7,2), Дмитриев (7,3), Умяров (7,2), Солари (7,6), Жедсон Фернандеш (7,1), Барко (7,3), Маркиньос (6,2), Угальде (7,2).

Оценки «Динамо» : Лунев (6,8), Маричаль (7,0), Осипенко (5,3), Фернандес (6,8), Скопинцев (8,3), Гладышев (5,9), Фомин (6,2), Бителло (6,8), Нгамале (6,3), Сергеев (7,9), Тюкавин (6,9).