Холанд снова изобразил робота после гола. Форвард «Сити» сделал дубль в матче с «Вест Хэмом»

Эрлинг Холанд изобразил робота после гола «Вест Хэму».

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд снова исполнил «танец робота» после забитого мяча. 

Норвежец дважды отличился в матче с «Вест Хэмом» в 17-м туре АПЛ и отпраздновал первый гол танцем.

Ранее Холанд уже праздновал гол таким образом. 

Изображения: кадры из трансляции

Крауч о праздновании Холанда танцем робота: «Я ходил, чтобы они могли бегать»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
