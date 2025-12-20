Эрлинг Холанд изобразил робота после гола «Вест Хэму».

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд снова исполнил «танец робота» после забитого мяча.

Норвежец дважды отличился в матче с «Вест Хэмом » в 17-м туре АПЛ и отпраздновал первый гол танцем.

Ранее Холанд уже праздновал гол таким образом.

Изображения: кадры из трансляции

