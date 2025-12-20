Холанд снова изобразил робота после гола. Форвард «Сити» сделал дубль в матче с «Вест Хэмом»
Эрлинг Холанд изобразил робота после гола «Вест Хэму».
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд снова исполнил «танец робота» после забитого мяча.
Норвежец дважды отличился в матче с «Вест Хэмом» в 17-м туре АПЛ и отпраздновал первый гол танцем.
Ранее Холанд уже праздновал гол таким образом.
Изображения: кадры из трансляции
Крауч о праздновании Холанда танцем робота: «Я ходил, чтобы они могли бегать»
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...35470 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
