«Вулверхэмптон» повторил антирекорд английского футбола, набрав 2 очка после 17 туров
«Вулверхэмптон» повторил антирекорд по набранным очкам за 17 туров.
«Вулверхэмптон» набрал 2 очка после 17 туров сезона в АПЛ – повторение худшего результата на данном отрезке сезона за всю историю профессионального футбола в Англии.
Столько же было у «Ньюпорта» в 4-м дивизионе в сезоне-1970/71 и у «Шеффилда» в АПЛ-2020/21.
Сегодня «Вулвс» на своем поле проиграли «Брентфорду» (0:2) в 17-м туре чемпионата Англии.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
