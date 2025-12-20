«Вулверхэмптон» повторил антирекорд английского футбола, набрав 2 очка после 17 туров

«Вулверхэмптон» повторил антирекорд по набранным очкам за 17 туров.

«Вулверхэмптон » набрал 2 очка после 17 туров сезона в АПЛ – повторение худшего результата на данном отрезке сезона за всю историю профессионального футбола в Англии.

Столько же было у «Ньюпорта » в 4-м дивизионе в сезоне-1970/71 и у «Шеффилда » в АПЛ-2020/21.

Сегодня «Вулвс» на своем поле проиграли «Брентфорду » (0:2) в 17-м туре чемпионата Англии.