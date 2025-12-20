Холанд забил 19 голов в сезоне АПЛ до Рождества и повторил рекорд Суареса, Коула и Филлипса

Эрлинг Холанд повторил рекорд АПЛ по голам до Рождества.

Нападающий «Манчестер Сити » Эрлинг Холанд забил 19 голов в сезоне АПЛ до наступления Рождества (25 декабря в Англии).

Норвежец сделал дубль в матче 17-го тура АПЛ против «Вест Хэма » (3:0).

Таким образом, Холанд повторил лучший результат в истории. До него 19 мячей до Рождества удавалось забить Энди Коулу за «Ньюкасл » в сезоне-1993/94, Кевину Филлипсу за «Сандерленд» в сезоне-1999/00 и Луису Суаресу за «Ливерпуль» в сезоне-2013/14.