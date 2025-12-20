Агент Дивеева о слухах про обмен защитника на Гонду: «Журналисты много пишут и говорят, но не все оказывается правдой. Поговорим, когда появится официальная информация»
Агент Дивеева о слухах про «Зенит»: не все, что пишут журналисты, правда.
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал информацию о возможном обмене своего клиента на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
«Я пока что не готов комментировать слухи об обмене Игоря Дивеева на Лусиано Гонду. Давайте поговорим тогда, когда появится какая-то официальная информация.
Журналисты много пишут и говорят, но не все написанное и сказанное оказывается правдой», – заявил Еремин.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...35542 голоса
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости