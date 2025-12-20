Терехин про эмоциональность Кордобы: «Ему обидно, что половину фолов на нем не свистят. Лучше будет таким, чем жующей сопли амебой. Таким нападающий и должен быть, топ-игрок для РПЛ»

Терехин про эмоциональность Кордобы: половину фолов на нем свистят – ему обидно.

Олег Терехин считает, что судьи не фиксируют значительную часть нарушений на Джоне Кордобе .

– Лучший игрок по итогам первой части?

– Кордоба. Для нашего чемпионата это топовый игрок. Он много забивает, приносит пользу команде, отдает результативные передачи.

– А его эмоциональное поведение?

– Ничего страшного. Лучше будет таким, чем амебой, которая будет сопли жевать, если так можно выразиться. Таким нападающий и должен быть.

На нем много фолов, половину не свистят. На Кордобе может повиснуть несколько защитников, а он прет дальше. Конечно, ему обидно, что половину фолов не свистят. Поэтому он такой эмоциональный, – сказал экс-форвард «Динамо».