Терехин про эмоциональность Кордобы: «Ему обидно, что половину фолов на нем не свистят. Лучше будет таким, чем жующей сопли амебой. Таким нападающий и должен быть, топ-игрок для РПЛ»
Терехин про эмоциональность Кордобы: половину фолов на нем свистят – ему обидно.
Олег Терехин считает, что судьи не фиксируют значительную часть нарушений на Джоне Кордобе.
– Лучший игрок по итогам первой части?
– Кордоба. Для нашего чемпионата это топовый игрок. Он много забивает, приносит пользу команде, отдает результативные передачи.
– А его эмоциональное поведение?
– Ничего страшного. Лучше будет таким, чем амебой, которая будет сопли жевать, если так можно выразиться. Таким нападающий и должен быть.
На нем много фолов, половину не свистят. На Кордобе может повиснуть несколько защитников, а он прет дальше. Конечно, ему обидно, что половину фолов не свистят. Поэтому он такой эмоциональный, – сказал экс-форвард «Динамо».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
