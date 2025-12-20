Мерсон об идее, что Артета должен уйти, если не возьмет титул: «До Микеля у «Арсенала» вообще не было шансов на титул, он вдохнул жизнь в клуб. Сейчас ты чемпион, если опередил «канониров»

Пол Мерсон: до прихода Артеты у «Арсенала» не было шансов на титул.

Пол Мерсон отметил влияние Микеля Артеты на результаты «Арсенала».

«Вы знаете, что он сделал. Я слышу, как люди говорят: «Если они не победят в этом сезоне, Артета должен уйти».

Он снова вдохнул жизнь в «Арсенал». У команды вообще не было шансов на чемпионство. Попадет ли она в топ-4? Это было сродни подбрасыванию монетки.

А теперь «Арсенал» – это очень, очень большая команда. Артета убрал всех, кто создавал проблемы, и вдохнул в клуб жизнь. Сейчас это очень хорошая команда, и если ты завершаешь сезон выше нее, то ты становишься чемпионом», – сказал бывший форвард лондонцев.