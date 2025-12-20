  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Захарян сыграл в 12 матчах «Сосьедада» подряд. У Арсена один гол за это время – в Кубке Испании
10

Захарян сыграл в 12 матчах «Сосьедада» подряд. У Арсена один гол за это время – в Кубке Испании

Захарян сыграл с «Леванте», но не забил.

Арсен Захарян принял участие в матче «Реал Сосьедад» против «Леванте».

Полузащитник вышел на замену на 70-й минуте игры 17-го тура Ла Лиги, завершившейся вничью – 1:1. Россиянин отдал 12 точных передач (всего – 14) и совершил один отбор.

Захарян сыграл в 12-м матче «Сосьедада» подряд. За это время он отметился одним голом – в ворота «Негрейры» в Кубке Испании.

Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...36027 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Арсен Захарян
Реал Сосьедад
Леванте
Ла Лига
