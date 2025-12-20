Захарян сыграл в 12 матчах «Сосьедада» подряд. У Арсена один гол за это время – в Кубке Испании
Захарян сыграл с «Леванте», но не забил.
Арсен Захарян принял участие в матче «Реал Сосьедад» против «Леванте».
Полузащитник вышел на замену на 70-й минуте игры 17-го тура Ла Лиги, завершившейся вничью – 1:1. Россиянин отдал 12 точных передач (всего – 14) и совершил один отбор.
Захарян сыграл в 12-м матче «Сосьедада» подряд. За это время он отметился одним голом – в ворота «Негрейры» в Кубке Испании.
Подробно со статистикой 22-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
