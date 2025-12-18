Отмену заключения Промеса рассмотрят в суде повторно в течение трех месяцев
Пресс-служба Апелляционного суда Амстердама сообщила, когда будет снова рассмотрен вопрос освобождения из-под стражи бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса.
Сегодня Апелляционный суд Амстердама отказал Квинси Промесу в отмене или приостановке предварительного заключения. 33-летний футболист ходатайствовал о досрочном освобождении, аргументируя это необходимостью вернуться в спорт и заботиться о своих пяти несовершеннолетних детях.
«В удовлетворении ходатайства об отмене или приостановлении предварительного заключения Промеса было отказано.
В течение следующих 3 месяцев будет назначено еще одно слушание для повторного обсуждения этого же вопроса», – сообщила пресс-служба суда.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
