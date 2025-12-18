  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Первак не думает, что Промес усилит «Спартак» после тюрьмы: «Он не Роналду и не Месси – даже близко. Это не времена Стрельцова, сейчас совершенно другие требования к физике, движению»
Первак не думает, что Промес усилит «Спартак» после тюрьмы: «Он не Роналду и не Месси – даже близко. Это не времена Стрельцова, сейчас совершенно другие требования к физике, движению»

Юрий Первак: Промес не усилит «Спартак» после тюрьмы, он не Месси и не Роналду.

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак не думает, что Квинси Промес усилит красно-белых после освобождения из тюрьмы. 

Сегодня Апелляционный суд Амстердама отказал экс-полузащитнику «Спартака» в отмене или приостановке предварительного заключения. 33-летний футболист ходатайствовал о досрочном освобождении, аргументируя это необходимостью вернуться в спорт и заботиться о своих пяти несовершеннолетних детях.

Промес заявил: «Когда выйду на свободу и наберу форму, я буду интересен любому клубу».

«Я думаю, что уже не усилит. Сколько ему будет лет? Под сорок где-то. Все может быть в каких-то отдельных случаях, но он не Роналду и не Месси – даже близко. Да, он может кого-то усилить, но не «Спартак».

Это не времена Стрельцова, сегодня совершенно другие требования к физике, адаптации, движению», – сказал Первак. 

Напомним, что Промес был экстрадирован в Нидерланды из ОАЭ 20 июня. Суд в Амстердаме ранее заочно приговорил Квинси к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года – за нападение на двоюродного брата с ножом.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
