  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте – семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»
17

У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте – семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»

Джорджина: мне нравится быть активной – семья, проекты, агентство недвижимости.

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о том, чем занимается в профессиональном плане.

– А что касается профессиональной деятельности… Кто такая Джорджина?

– В этой области я становлюсь тем, кем захочу. Я люблю сложные задачи и обладаю энергией, чтобы сосредоточиться на нескольких вещах одновременно. Когда я считаю проект жизнеспособным и берусь за него, я довожу его до конца. Но сначала я тщательно оцениваю каждое предложение и подхожу к нему в соответствии со своими возможностями на данный момент. Будучи матерью пятерых детей, я не всегда могу совмещать семейную жизнь со всем, что мне хотелось бы.

– Какая ты за закрытыми дверями?

– Вихрь, который никогда не останавливается. То, что у меня есть помощники, не означает, что у меня нет забот. Учитывая мою большую семью, мои профессиональные проекты и мою новую компанию Bellhatria (ее недавно основанное агентство элитной недвижимости – Спортс’‘) я никогда не сижу на месте. Но мне нравится быть такой активной, я чувствую себя очень счастливой, – сказала Джорджина Родригес.

Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру – никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...20301 голос
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Elle
logoКриштиану Роналду
Джорджина Родригес
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАль-Наср Эр-Рияд
бизнес
девушки и спорт
logoСборная Португалии по футболу
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру – никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»
сегодня, 07:47
Джорджина: «Наша сущность остается неизменной, несмотря на наличие экономических возможностей. Дети понимают, что ничего не дается даром. Прививаем наши ценности»
сегодня, 03:30
Свадьба Роналду и Джорджины состоится на Мадейре летом после ЧМ-2026. Церемония пройдет в соборе родного города Криштиану, банкет – в роскошном отеле (Jornal da Madeira)
25 ноября, 15:48
Главные новости
На Спортсе’’ продолжается голосование за лучшего спортсмена России-2025 – выбирайте топ-3
13 минут назад
«Наполи» vs «Милан»: решайте, кто достоин финала Суперкубка! Фрибет 7777 рублей уже ждет вас
21 минуту назадРеклама
Дембеле, Мбаппе, Ямаль, Рафинья, Витинья – в шорт-листе Globe Soccer Awards на приз игроку года, Энрике, Флик, Алонсо, Артета, Мареска – тренеру, Роналду – лучшему футболисту Ближнего Востока
33 минуты назад
Игрока «Барселоны Гуаякиль» Пинейду и его девушку застрелили киллеры на выходе из мясной лавки, подъехав на мотоциклах к его машине. Мать экс-футболиста сборной Эквадора выжила
сегодня, 09:20
Заболотный может уйти в аренду в «Сочи». «Спартак» планирует сделать ставку на Угальде и Гарсию во 2-й части сезона (Sport Baza)
сегодня, 09:14
Сперцян – Winline игрок ноября-декабря в РПЛ. Хавбек «Краснодара» опередил Кордобу, Хиля, Пестрякова и Бориско
сегодня, 09:06
Аршавин – Сафонову: «Поздравляю с первым покером и с очередным международным трофеем. Продолжай покорять Европу и учи их русскому»
сегодня, 08:27
Орлов предложил «Спартаку» назначить Аленичева: «Он собрал команду, а Каррера на этих идеях выиграл. И где он потом работал? Никуда не взяли. Дмитрий – спартаковец»
сегодня, 07:57
Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру – никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»
сегодня, 07:47
Дегтярев о Сафонове: «Настоящий наследник великого Яшина. Наши спортсмены были и остаются лучшими. Лишнее подтверждение, что без России мировой спорт будет не тот»
сегодня, 07:31
Ко всем новостям
Последние новости
Холанд в образе Санта-Клауса дарил подарки детям в Манчестере и сказал болельщику «МЮ»: «Должно быть, у тебя был очень тяжелый год. Ты сразу в списке непослушных»
6 минут назадФото
Тебас о «деле Негрейры»: «Перес не понимает и половины того, что происходит. Раньше «Реал» был союзником «Барсы» благодаря Суперлиге – теперь они ведут себя как рыцари»
11 минут назад
«90 минут на «Эль Прадо» – это очень долго». «Талавера» перед матчем с «Реалом» использовала девиз соперника – «Мадрид» выиграл в Кубке Испании
22 минуты назадФото
Генсек РФС Митрофанов о сэйвах Сафонова: «Мы гордимся Матвеем – он доказал, что трудом и упорством можно свернуть горы. Это прекрасный пример для молодых ребят»
27 минут назад
Лига конференций. «Динамо» Киев примет «Ноа», «Шахтер» – «Риеку», «Пэлас» сыграет против КуПС, «Фиорентина» встретится с «Лозанной»
50 минут назад
Виктор Васин: «Если не хочешь хейта, не надо начинать карьеру. Если играешь на высоком уровне, он будет в любом случае – просто надо это принять»
53 минуты назад
Сунесс об «МЮ»: «Они продали Мактоминея, который был лучше Угарте и Каземиро, которого я считаю обычным. Бруну их главный игрок, но его поведение немного раздражает»
сегодня, 08:55
Энрике о победе над «Фламенго»: «Настоящее удовольствие – видеть такой настрой «ПСЖ» против отличной команды. Было очень сложно, но мы хорошо контролировали игру»
сегодня, 08:40
Гвардиола о 2:0 с «Брентфордом»: «Я очень доволен – «Сити» сыграл хорошо, мы снова в полуфинале. У нас сумасшедший график, все должны быть на одной волне»
сегодня, 08:17
ФИФА и Netflix разрабатывают новый футбольный симулятор к ЧМ-2026
сегодня, 08:03Игры