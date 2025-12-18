У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте – семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»
Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, рассказала о том, чем занимается в профессиональном плане.
– А что касается профессиональной деятельности… Кто такая Джорджина?
– В этой области я становлюсь тем, кем захочу. Я люблю сложные задачи и обладаю энергией, чтобы сосредоточиться на нескольких вещах одновременно. Когда я считаю проект жизнеспособным и берусь за него, я довожу его до конца. Но сначала я тщательно оцениваю каждое предложение и подхожу к нему в соответствии со своими возможностями на данный момент. Будучи матерью пятерых детей, я не всегда могу совмещать семейную жизнь со всем, что мне хотелось бы.
– Какая ты за закрытыми дверями?
– Вихрь, который никогда не останавливается. То, что у меня есть помощники, не означает, что у меня нет забот. Учитывая мою большую семью, мои профессиональные проекты и мою новую компанию Bellhatria (ее недавно основанное агентство элитной недвижимости – Спортс’‘) я никогда не сижу на месте. Но мне нравится быть такой активной, я чувствую себя очень счастливой, – сказала Джорджина Родригес.
