У Джорджины есть агентство элитной недвижимости: «Я никогда не сижу на месте – семья, проекты, моя новая компания. То, что у меня есть помощники, не означает, что нет забот»

Джорджина: мне нравится быть активной – семья, проекты, агентство недвижимости.

Джорджина Родригес, невеста нападающего «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду , рассказала о том, чем занимается в профессиональном плане.

– А что касается профессиональной деятельности… Кто такая Джорджина?

– В этой области я становлюсь тем, кем захочу. Я люблю сложные задачи и обладаю энергией, чтобы сосредоточиться на нескольких вещах одновременно. Когда я считаю проект жизнеспособным и берусь за него, я довожу его до конца. Но сначала я тщательно оцениваю каждое предложение и подхожу к нему в соответствии со своими возможностями на данный момент. Будучи матерью пятерых детей, я не всегда могу совмещать семейную жизнь со всем, что мне хотелось бы.

– Какая ты за закрытыми дверями?

– Вихрь, который никогда не останавливается. То, что у меня есть помощники, не означает, что у меня нет забот. Учитывая мою большую семью, мои профессиональные проекты и мою новую компанию Bellhatria (ее недавно основанное агентство элитной недвижимости – Спортс’‘) я никогда не сижу на месте. Но мне нравится быть такой активной, я чувствую себя очень счастливой, – сказала Джорджина Родригес .

Джорджина об известности: «Все еще удивляюсь, видя себя на экранах по всему миру – никогда не привыкну. Но интерес ко мне помогает повышать осведомленность о соцпроблемах»