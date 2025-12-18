Левандовски согласен на снижение зарплаты ради продления контракта с «Барселоной» на год (Cadena SER)
Левандовски согласен получать меньше, но играть за «Барселону».
Роберт Левандовски готов пойти «Барселоне» на уступки в вопросе зарплаты.
Как сообщает Cadena SER, каталонцы не собираются продлевать контракт с 37-летним поляком на нынешних условиях. Сейчас форвард зарабатывает, как утверждается, 26 млн евро в год (до вычета налогов).
Если «блауграна» предложит Левандовскому остаться еще на год, но получать меньше, тот согласится. При этом на данный момент существенного прогресса в переговорах не наблюдается.
Нападающий провел 12 игр в Ла Лиге в этом сезоне и забил 8 мячей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Cadena SER
