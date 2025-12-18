Канчельскис о Сафонове: «С удовольствием хотел бы увидеть его в «МЮ». Дай бог, чтобы у него появился шанс. Матвей – номер два после Акинфеева»

Андрей Канчельскис: хотел бы увидеть Сафонова в «Манчестер Юнайтед».

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что хотел бы видеть Матвея Сафонова в «Манчестер Юнайтед».

Ранее «ПСЖ » выиграл Межконтинентальный кубок, победив «Фламенго» в финале турнира (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сэйва в серии пенальти.

«С удовольствием хотел бы увидеть его в «Манчестер Юнайтед ». Если будут предложения, то, конечно, я бы его рекомендовал. Почему бы нет.

Я считаю, что после Игоря Акинфеева он номер два. Акинфеев – первый, а он второй. Дай бог, чтобы у него появился шанс и в таком клубе», – сказал Канчельскис.