Канчельскис о Сафонове: «С удовольствием хотел бы увидеть его в «МЮ». Дай бог, чтобы у него появился шанс. Матвей – номер два после Акинфеева»
Андрей Канчельскис: хотел бы увидеть Сафонова в «Манчестер Юнайтед».
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что хотел бы видеть Матвея Сафонова в «Манчестер Юнайтед».
Ранее «ПСЖ» выиграл Межконтинентальный кубок, победив «Фламенго» в финале турнира (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сэйва в серии пенальти.
«С удовольствием хотел бы увидеть его в «Манчестер Юнайтед». Если будут предложения, то, конечно, я бы его рекомендовал. Почему бы нет.
Я считаю, что после Игоря Акинфеева он номер два. Акинфеев – первый, а он второй. Дай бог, чтобы у него появился шанс и в таком клубе», – сказал Канчельскис.
Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...28405 голосов
Точно основной в «ПСЖ»
Продолжит играть, но еще не 1-й номер
Все равно 2-й номер
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости