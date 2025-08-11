Михаил Дегтярев: «Футболом мы занимаемся, он в ведении Минспорта. Вопрос с судейством надо решить – в интересах болельщиков. С легионерами решено, нечего обсуждать»

Михаил Дегтярев высказался о работе Минспорта по футбольному направлению.

«Футболом мы занимаемся. Он в ведении и в сфере ответственности Министерства спорта как государственного регулятора.

Самоуправляемость – дело хорошее, не замахиваемся. Но вопрос с судейством надо решить. В интересах болельщиков, честной игры, развития спорта.

Вопрос с легионерами решен, нечего обсуждать», – сказал министр спорта России в интервью ГТРК «Самара».

Дегтярев об ужесточении лимита: «Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность. 10 иностранцев в заявке, 5 на поле – приемлемо»

Михаил Дегтярев: «В ОКР создана комиссия по судейству, ее возглавил Герой Труда России Аркадий Ротенберг. Пойдем по пути создания единого оператора судейства для всех игровых видов»