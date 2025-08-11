Михаил Дегтярев: «Футболом мы занимаемся, он в ведении Минспорта. Вопрос с судейством надо решить – в интересах болельщиков. С легионерами решено, нечего обсуждать»
Михаил Дегтярев высказался о работе Минспорта по футбольному направлению.
«Футболом мы занимаемся. Он в ведении и в сфере ответственности Министерства спорта как государственного регулятора.
Самоуправляемость – дело хорошее, не замахиваемся. Но вопрос с судейством надо решить. В интересах болельщиков, честной игры, развития спорта.
Вопрос с легионерами решен, нечего обсуждать», – сказал министр спорта России в интервью ГТРК «Самара».
Дегтярев об ужесточении лимита: «Это позиция политическая, она не пересматривается. Обсуждается только горизонт и плавность. 10 иностранцев в заявке, 5 на поле – приемлемо»
Михаил Дегтярев: «В ОКР создана комиссия по судейству, ее возглавил Герой Труда России Аркадий Ротенберг. Пойдем по пути создания единого оператора судейства для всех игровых видов»
Что «Спартаку» делать со Станковичем?32495 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
