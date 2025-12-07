Александр Мостовой: «Спартак» должен тренировать футбольный человек. Чем больше футбольных людей в РПЛ, тем лучше»

Мостовой: «Спартак» должен тренировать футбольный человек.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что красно-белых должен тренировать футбольный человек.

«Чем больше футбольных людей будет в нашем чемпионате, тем лучше. Так наш футбол стал бы сильнее. Но сейчас это не так, к сожалению.

В «Спартак» могут снова пригласить неизвестного иностранца? Для меня нет разницы, иностранец это или нет, главное, чтобы это был футбольный человек. Что касается Станковича, то я до сих пор вспоминаю, как Деяна просто осыпали комплиментами, когда мы играли матч памяти Федора Черенкова. Но рано было так возвышать Станковича, ведь он тогда только недавно начал свою работу в клубе.

И что было в конце? Сколько в его адрес было критики! Не знаю, что там было внутри клуба, и почему Станкович ушел. Но я все равно считаю, что «Спартак» должен возглавить футбольный человек, который играл на действительно высоком уровне», – сказал Мостовой.