Александр Мостовой: «6-е место «Спартака» – не провал, сильнее многих по составу. «Динамо» – провал, говорили, что будут в тройке, а идут на 10-м месте»

Александр Мостовой: «6-е место «Спартака» в РПЛ – не провал.

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой оценил мнение хавбека красно-белых Кристофера Мартинса, заявившего , что шестая строчка для команды в таблице Мир РПЛ – это не провал.

– Я бы тоже сказал, что шестое место – не провал для «Спартака ». В прошлом году они заняли четвертое место. А прошло около половины чемпионата.

Впереди много игр, чтобы выправить ситуацию, и я уверен, они это сделают. «Спартак» по составу сильнее многих команд.

А вот у «Динамо» – провал. Они говорили, что будут в тройке, а сейчас идут на десятом месте. Еще и сильно отстают от шестой позиции. Вот это настоящий провал.

– Может ли «Динамо» снова вылететь в Первую лигу?

– Да нет, конечно. Вы чего!? Как эта команда может вылететь? Там состав сильный.

Во втором тайме матча со «Спартаком» они это доказали, потому что были лучше. Не могу представить, что «Динамо » вылетит, – сказал Александр Мостовой.