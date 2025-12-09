Мостовой о симуляциях в футболе: «Благодаря этому можно заработать пенальти или карточку. В наши времена тебя 10 раз ударили, а судья говорит: «Да ладно тебе, подумаешь!»

Александр Мостовой высказался о мнение о симуляциях игроков в футболе.

Бывший полузащитник «Спартака » Александр Мостовой поделился мнением по поводу симуляций в футболе.

– Сейчас среди заслуженных в прошлом футболистов бытует мнение, что футбол очень изменился и стало больше симуляций. Вы согласны с этим?

– Смотря кто это говорит, но, в принципе, вопрос хороший. Сейчас из года в год идут разговоры на тему судейских моментов. Симуляций действительно стало больше.

Многие понимают, что благодаря этому можно заработать пенальти или карточку для соперника. И пользуются этим.

А в наши времена даже выражение было, что многие подкаты начинали делать еще в раздевалке. Были такие футболисты, которые еще в раздевалке катиться начинали, а ты смотришь и думаешь: «Ни хрена себе!».

Бывало, бежишь, тебя раз десять ударили, а судья говорит: «Да ладно тебе, ну ударили и ударили, подумаешь!». А человек с переломом ноги сидит.

Теперь в этом плане все по-другому: можно симулировать, в итоге соперника накажут. И многие этим пользуются.

Это часть игры, хитрость никто не отменял. На поле очень много хитрых, и часто это помогает, – сказал Александр Мостовой.