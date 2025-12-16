Энрике и Вальверде заявили, что не знали об отчетах Негрейры о судьях и не пользовались ими. Экс-тренеры «Барсы» дали показания в суде

Энрике и Вальверде дали показания по делу «Барсы» и Негрейры.

Бывшие главные тренеры «Барселоны» Луис Энрике и Эрнесто Вальверде дали показания в суде по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Напомним, в 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил в суде, что не был лично знаком с Негрейрой и его сыном: «Мне сказали о консультациях по судейству. 7,3 млн евро за 18 лет – не так уж много за полезные услуги». Он также заверил : «Барса» не влияла на результаты соревнований. Это спланированная кампания, чтобы опорочить славный период нашей истории».

Он также заявил в суде, что отчеты Негрейры о судьях «попадали в спортивный отдел».

Как сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Cadena SER и El Chiringuito de Jugones, в прошлую пятницу Энрике, возглавляющий «ПСЖ », и Вальверде, работающий в «Атлетике», удаленно, посредством видеоконференции, ответили на вопросы по «делу Негрейры».

На вопрос, знал ли он о подготовке этих отчетов и были ли они ему доступны, Луис Энрике ответил «нет»: «За шесть лет моей работы тренером (во второй и первой команде «Барсы» – Спортс’‘) мне никто не показывал отчеты. Ни мне, ни кому-либо из моего штаба».

Вальверде также ответил «нет»: «Я их не запрашивал, и мне их не предлагали. У меня никогда не было доступа к этим отчетам, потому что я не использую их в своей работе. Такая возможность обычно есть в клубах. В «Атлетике» есть. Вероятно, могла быть и в «Барселоне». Но я не запрашивал отчеты и не был в них заинтересован. Мой помощник получает их здесь [в «Атлетике»], но у меня не было ни знаний о них, ни интереса к ним».

