  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Смородская о Галактионове: «Лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. При нем у «Локо» есть перспектива»
0

Смородская о Галактионове: «Лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. При нем у «Локо» есть перспектива»

Смородская о Галактионове: лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь.

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила работу Михаила Галактионова на посту тренера железнодорожников.

После 18 туров красно-зеленые занимают в РПЛ 3-е место.

«В первой части сезона Галактионов хорошо отработал, как и в прошлом году. Наверное, он лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. Так что тренер он неплохой. Перспектива у команды при нем точно есть.

Другой вопрос, как будет развиваться сам клуб. Сейчас Галактионов хорошо работает, молодец», — сказала Смородская.

Что делать с Хаби Алонсо?37007 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoМихаил Галактионов
logoОльга Смородская
logoпремьер-лига Россия
logoЛокомотив
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мусаев, Семак, Галактионов, Талалаев и Тедеев претендуют на приз Winline тренеру РПЛ в ноябре-декабре
вчера, 08:28
Кавазашвили о тренере года в РПЛ: «Галактионов – лучший. Он пришел в большой футбол и стал ставить молодых в основной состав. Российские воспитанники у него играют прилично»
11 декабря, 21:17
Галактионов после 4:2 с «Сочи»: «Локомотив» провел работу над ошибками в эпизодах, где ранее терял очки. Игроки по‑новому раскрываются и проводят один из лучших сезонов в карьере»
7 декабря, 17:02
Главные новости
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
вчера, 22:59
Премьер Великобритании Стармер: «Я копил деньги на билеты на матчи сборной Англии. Призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы игры ЧМ-2026 стали доступнее для болельщиков»
вчера, 22:44
У Ямаля 8+10 в 19 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Рэшфорда в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой»
вчера, 22:32
Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны»
вчера, 22:30
«Барселона» выиграла 6 матчей подряд после 0:3 от «Челси», общий счет – 17:6
вчера, 22:24
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» играет с «Барселоной», «Сосьедад» Захаряна выбил «Эльденсе», «Талавера» примет «Реал» в среду
вчера, 22:21Live
«Барселона» одолела «Депортиво Гвадалахара» из 3-й лиги – 2:0. Кристенсен забил на 76-й, Рэшфорд – на 90-й
вчера, 22:20
«Рубин» решил уволить Рахимова, в клубе ждут одобрения Минниханова. Если глава Татарстана утвердит отставку, команду возглавит Федотов («Чемпионат»)
вчера, 22:14
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
вчера, 22:00Тесты и игры
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Челси» обыграл «Кардифф», «Манчестер Сити» примет «Брентфорд» в среду
вчера, 21:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Кордобу изначально распустили судьи. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место». Семшов об удалениях форварда
39 секунд назад
Рэшфорд – единственный в «Барсе» с голами во всех 3 турнирах сезона: в Ла Лиге, ЛЧ и Кубке Испании
41 минуту назад
Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. Перед нами самая титулованная команда в мире, ее аура затмевает все вокруг»
вчера, 23:08
Мареска о том, чувствует ли он поддержку: «Сейчас главное, что «Челси» в полуфинале Кубка лиги. Фанаты поддерживают с первого дня, когда ты не побеждаешь, нормально, что они недовольны»
вчера, 22:47
У Захаряна 0+0 в 8 последних матчах. Хавбек «Сосьедада» забил гол и получил желтую в 13 играх сезона
вчера, 22:13
Гарначо сделал первый дубль за «Челси» – после выхода на замену в игре Кубка лиги с «Кардиффом»
вчера, 21:59
«Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека
вчера, 21:50
Андрей Канчельскис: «АПЛ и РПЛ объединяет плохое судейство. Мастерство исполнителей – на разных планетах, а по качеству работы арбитров недалеко ушли друг от друга»
вчера, 21:36
Гендиректор «Серика» о жалобе Юрана на задержки зарплаты: «Клуб переживает финансовые трудности, но мы скоро все уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение»
вчера, 21:29
«Ботафого» должен «Зениту» 3,1 млн евро за переход Артура в январе. Бразильцы заявили, что не могут погасить долг из-за санкций США
вчера, 21:16