Смородская о Галактионове: «Лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. При нем у «Локо» есть перспектива»

Смородская о Галактионове: лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь.
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила работу Михаила Галактионова на посту тренера железнодорожников.
После 18 туров красно-зеленые занимают в РПЛ 3-е место.
«В первой части сезона Галактионов хорошо отработал, как и в прошлом году. Наверное, он лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. Так что тренер он неплохой. Перспектива у команды при нем точно есть.
Другой вопрос, как будет развиваться сам клуб. Сейчас Галактионов хорошо работает, молодец», — сказала Смородская.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
