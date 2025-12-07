Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: «Я знаю, что у Бога есть план для меня, и он осуществится. Моим приоритетом всегда было играть в футбол»

Марк Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: у Бога есть план для меня.

Защитник «Кристал Пэлас » Марк Гехи высказался о срыве своего перехода в «Ливерпуль » минувшим летом. Сделка о покупке англичанина «красными» за 35 млн фунтов сорвалась в последний день летнего трансферного окна.

Гехи отметил, что ему помогает религия, а также наличие таких партнеров по команде, как Максанс Лакруа , который также является христианином.

«Думаю, у всех сложилось впечатление, что это было трудно. На самом деле, это было несложно. Совсем несложно. Потому что, когда ты сосредоточен на самом важном, все становится легко.

Я знаю, что у Бога есть план для меня, и каким бы он ни был, в какой-то момент он осуществится. Но моей целью и приоритетом всегда было играть в футбол и стараться делать все, что в моих силах. И, к счастью для меня, я могу делать это с такими людьми, как Макс», – сказал Гехи Sky Sports.