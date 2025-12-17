  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»
0

Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»

Мостовой о будущем Дзюбы: в РПЛ можно спокойно играть до 40 лет.

Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба может играть в РПЛ до 40 лет.

В 16 матчах текущего чемпионата на счету 37-летнего нападающего «Акрона» 5 голов и 4 ассиста. Контракт Дзюбы с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Я один из немногих, кто поддерживал и намерен поддерживать Артема. Когда его из «Локомотива» убирали, я был одним из немногих, кто говорил, что он мог бы пригодиться и «Локомотиву», и другой команде.

В нашем чемпионате можно спокойно играть до 40 лет», — сказал бывший футболист сборной России.

Что делать с Хаби Алонсо?37062 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртем Дзюба
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Властимил Петржела: «Аршавин намного сильнее Дзюбы. Андрей добился успеха в Европе, а Артем там ничего не показал, не закрепился в Турции»
15 декабря, 09:12
Агент Дзюбы: «Артем – в топ-3 форвардов РПЛ. Главные итоги – рекорды по голам за сборную и среди россиян»
13 декабря, 10:43
Первый тренер Соболева о нем и Дзюбе в «Зените»: «Артем не всегда феерил – его отправляли в Томск и Тулу. Александр не был готов физически и ментально, плюс давление фанатов»
11 декабря, 20:48
Главные новости
Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
15 минут назад
Флик о 2:0 с «Гвадалахарой»: «Я очень доволен настроем и менталитетом игроков – это ключ к победе. Кубковые матчи сложны, но мы сыграли хорошо»
вчера, 22:59
Премьер Великобритании Стармер: «Я копил деньги на билеты на матчи сборной Англии. Призываю ФИФА сделать больше для того, чтобы игры ЧМ-2026 стали доступнее для болельщиков»
вчера, 22:44
У Ямаля 8+10 в 19 матчах сезона за «Барсу». Вингер сделал ассист на Рэшфорда в игре Кубка Испании с «Гвадалахарой»
вчера, 22:32
Сауль: «Фламенго» больше «Реала». У «Мадрида» нет болельщиков, ты приходишь на стадион и ничего не чувствуешь. А на «Маракане» всегда полные трибуны»
вчера, 22:30
«Барселона» выиграла 6 матчей подряд после 0:3 от «Челси», общий счет – 17:6
вчера, 22:24
Кубок Испании. 1/16 финала. «Гвадалахара» играет с «Барселоной», «Сосьедад» Захаряна выбил «Эльденсе», «Талавера» примет «Реал» в среду
вчера, 22:21Live
«Барселона» одолела «Депортиво Гвадалахара» из 3-й лиги – 2:0. Кристенсен забил на 76-й, Рэшфорд – на 90-й
вчера, 22:20
«Рубин» решил уволить Рахимова, в клубе ждут одобрения Минниханова. Если глава Татарстана утвердит отставку, команду возглавит Федотов («Чемпионат»)
вчера, 22:14
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
вчера, 22:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
«Кордобу изначально распустили судьи. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место». Семшов об удалениях форварда
40 минут назад
Смородская о Галактионове: «Лучше всех в РПЛ раскрывает молодежь. При нем у «Локо» есть перспектива»
55 минут назад
Рэшфорд – единственный в «Барсе» с голами во всех 3 турнирах сезона: в Ла Лиге, ЛЧ и Кубке Испании
сегодня, 02:16
Тренер «Талаверы» об игре с «Реалом»: «День в Диснейленде наступил, постараемся прокатиться на этом аттракционе. Перед нами самая титулованная команда в мире, ее аура затмевает все вокруг»
вчера, 23:08
Мареска о том, чувствует ли он поддержку: «Сейчас главное, что «Челси» в полуфинале Кубка лиги. Фанаты поддерживают с первого дня, когда ты не побеждаешь, нормально, что они недовольны»
вчера, 22:47
У Захаряна 0+0 в 8 последних матчах. Хавбек «Сосьедада» забил гол и получил желтую в 13 играх сезона
вчера, 22:13
Гарначо сделал первый дубль за «Челси» – после выхода на замену в игре Кубка лиги с «Кардиффом»
вчера, 21:59
«Ювентус» может подписать Хейбьерга из «Марселя» зимой. Спаллетти настаивает на покупке хавбека
вчера, 21:50
Андрей Канчельскис: «АПЛ и РПЛ объединяет плохое судейство. Мастерство исполнителей – на разных планетах, а по качеству работы арбитров недалеко ушли друг от друга»
вчера, 21:36
Гендиректор «Серика» о жалобе Юрана на задержки зарплаты: «Клуб переживает финансовые трудности, но мы скоро все уладим. Надеемся заключить спонсорское соглашение»
вчера, 21:29