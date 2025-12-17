Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»

Мостовой о будущем Дзюбы: в РПЛ можно спокойно играть до 40 лет.

Александр Мостовой считает, что Артем Дзюба может играть в РПЛ до 40 лет.

В 16 матчах текущего чемпионата на счету 37-летнего нападающего «Акрона» 5 голов и 4 ассиста. Контракт Дзюбы с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Я один из немногих, кто поддерживал и намерен поддерживать Артема. Когда его из «Локомотива» убирали, я был одним из немногих, кто говорил, что он мог бы пригодиться и «Локомотиву», и другой команде.

В нашем чемпионате можно спокойно играть до 40 лет», — сказал бывший футболист сборной России.