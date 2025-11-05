Зарплата и подъемные Гехи слишком велики для «Реала», трансфер почти исключен. «Ливерпуль» и «Бавария» лидируют в борьбе за защитника «Кристал Пэлас»
Марк Гехи слишком дорогой для «Реала».
«Реал» не может позволить себе подписание Марка Гехи в качестве свободного агента.
As сообщает, что потенциальная зарплата защитника «Кристал Пэлас» стала главным препятствием на пути к возможному трансферу. Бонус за подписание тоже будет слишком большим для мадридцев. На данный момент вероятность перехода футболиста сборной Англии в «Реал» оценивается как крайне низкая.
Фаворитами в борьбе за Гехи называются «Ливерпуль» (главная цель защитника) и «Бавария».
Статистику 25-летнего игрока «Кристал Пэлас» можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
