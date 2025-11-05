  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зарплата и подъемные Гехи слишком велики для «Реала», трансфер почти исключен. «Ливерпуль» и «Бавария» лидируют в борьбе за защитника «Кристал Пэлас»
Зарплата и подъемные Гехи слишком велики для «Реала», трансфер почти исключен. «Ливерпуль» и «Бавария» лидируют в борьбе за защитника «Кристал Пэлас»

Марк Гехи слишком дорогой для «Реала».

«Реал» не может позволить себе подписание Марка Гехи в качестве свободного агента.

As сообщает, что потенциальная зарплата защитника «Кристал Пэлас» стала главным препятствием на пути к возможному трансферу. Бонус за подписание тоже будет слишком большим для мадридцев. На данный момент вероятность перехода футболиста сборной Англии в «Реал» оценивается как крайне низкая.

Фаворитами в борьбе за Гехи называются «Ливерпуль» (главная цель защитника) и «Бавария».

Статистику 25-летнего игрока «Кристал Пэлас» можно изучить здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Материалы по теме
Гласнер сообщил об уходе Гехи из «Кристал Пэлас» в следующем году – защитник отказался продлить контракт. У него летом сорвался переход в «Ливерпуль»
18 октября, 08:12
«Бавария» связалась с Гехи. «Барселона», «Ливерпуль» и «Реал» тоже работают над трансфером защитника «Кристал Пэлас»
6 октября, 18:42
Гехи о срыве трансфера в «Ливерпуль»: «Я сосредоточен на футболе и на игре за «Пэлас». Огромное спасибо болельщикам за поддержку»
2 октября, 02:42
