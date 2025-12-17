Рэшфорд – единственный в «Барсе» с голами во всех 3 турнирах сезона. У вингера 7 мячей в 23 играх
Рэшфорд – единственный игрок «Барселоны» с голами во всех 3 турнирах сезона.
Вингер «Барселоны» Маркус Рэшфорд поразил ворота «Гвадалахары» в матче 1/16 финала Кубка Испании (2:0).
Таким образом, 28-летний англичанин стал первым игроком «блауграны», забившим голы во всех трех турнирах текущего сезона.
В 16 играх Ла Лиги на счету Рэшфорда 2 мяча, в 6 матчах Лиги чемпионов он отметился 4 голами. Встреча с «Гвадалахарой» стала для него первой в нынешнем Кубке Испании.
