«Кордобу изначально распустили судьи. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место». Семшов об удалениях форварда
Семшов об удалениях Кордобы: судьи начали ставить его на место.
Игорь Семшов высказался о двух удалениях форварда «Краснодара» Джона Кордобы в 16 матчах сезона РПЛ, в которых он забил 8 голов и сделал 4 ассиста.
«Его удаления — это не звездная болезнь. Думаю, это результат того, что судьи его изначально распустили. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место. Наверное, судьям нужно было сразу напомнить Кордобе, что он приехал играть в футбол, а не выяснять отношения.
Но если вывести все это за скобки, то Кордоба — топовый футболист, от которого очень многое зависит на поле», — сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
