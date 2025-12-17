«Кордобу изначально распустили судьи. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место». Семшов об удалениях форварда

Семшов об удалениях Кордобы: судьи начали ставить его на место.

Игорь Семшов высказался о двух удалениях форварда «Краснодара » Джона Кордобы в 16 матчах сезона РПЛ , в которых он забил 8 голов и сделал 4 ассиста.

«Его удаления — это не звездная болезнь. Думаю, это результат того, что судьи его изначально распустили. Он подумал, что так всегда и будет, но теперь его начали ставить на место. Наверное, судьям нужно было сразу напомнить Кордобе, что он приехал играть в футбол, а не выяснять отношения.

Но если вывести все это за скобки, то Кордоба — топовый футболист, от которого очень многое зависит на поле», — сказал бывший футболист сборной России.