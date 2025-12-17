Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
Луис Суарес, вероятно, проведет за «Интер Майами» еще один, заключительный, сезон.
38-летний форвард близок к продлению контракта с флоридцами на год, сообщает Miami Herald со ссылкой на источник в клубе. Действующее соглашение уругвайца рассчитано до 31 декабря 2025-го.
Ожидается, что сезон-2026 станет для Суареса заключительным в «Интер Майами», за который он выступает с 2024 года.
На финише минувшего сезона, завершившегося победой клуба в Кубке МЛС, нападающий потерял место в стартовом составе, проиграв конкуренцию 19-летнему аргентинцу Матео Сильветти.
В 32 матчах сезона-2025, включая плей-офф, на счету Суареса 10 голов и 11 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Miami Herald
