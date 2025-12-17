  • Спортс
  • Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе

Луис Суарес, вероятно, проведет за «Интер Майами» еще один, заключительный, сезон.

38-летний форвард близок к продлению контракта с флоридцами на год, сообщает Miami Herald со ссылкой на источник в клубе. Действующее соглашение уругвайца рассчитано до 31 декабря 2025-го.

Ожидается, что сезон-2026 станет для Суареса заключительным в «Интер Майами», за который он выступает с 2024 года.

На финише минувшего сезона, завершившегося победой клуба в Кубке МЛС, нападающий потерял место в стартовом составе, проиграв конкуренцию 19-летнему аргентинцу Матео Сильветти.

В 32 матчах сезона-2025, включая плей-офф, на счету Суареса 10 голов и 11 ассистов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Miami Herald
Материалы по теме
Тур Месси по Индии завершился в Нью-Дели. Форвард «Интер Майами», Суарес и Де Поль получили футболки сборной страны по крикету, встретились с министром
15 декабря, 14:58Видео
«Интер Майами» выкупил Де Поля за 15 млн евро у «Атлетико» и ведет переговоры о продлении Суареса. Родриго будет получать 12 млн долларов в год
11 декабря, 21:38
Суарес о тяжелом детстве: «Шесть детей, родители разошлись, мама убиралась в туалетах. Я мыл машины, продавал коллекционеру использованные телефонные карты, чтобы прокормиться»
17 ноября, 11:20
