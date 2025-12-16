  • Спортс
В «МЮ» отрицают, что хотели продать Бруну летом. Хавбек входит в долгосрочные планы клуба

«Манчестер Юнайтед» не планировал продать Бруну Фернандеша.

В «Манчестер Юнайтед» не подтвердили слова Бруну Фернандеша о том, что клуб хотел его продать. 

Напомним, ранее полузащитник манкунианцев рассказал, что мог покинуть «Юнайтед» летом: «От клуба ощущал такое: «Будет не так уж плохо, если ты уйдешь». Мне больно от этого. Меня не за что критиковать, я отдаю себя целиком».

Однако источники в «МЮ» отрицают, что клуб хотел продать португальского игрока. Руководство дало понять, что хочет, чтобы Бруну остался, несмотря на интерес саудовского «Аль-Хилаля», пишет журналист Бен Джейкобс. 

Отмечается, что у «Юнайтед» по-прежнему нет желания продавать Фернандеша. Хавбек является неотъемлемой частью долгосрочных планов клуба. 

Бруну об интересе «Аль-Хилаля»: «МЮ» хотел, чтобы я ушел, но руководство не осмелилось принять решение. Я мог бы уйти как многие, но я привязан к клубу»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
