В «МЮ» отрицают, что хотели продать Бруну летом. Хавбек входит в долгосрочные планы клуба

«Манчестер Юнайтед» не планировал продать Бруну Фернандеша.

В «Манчестер Юнайтед » не подтвердили слова Бруну Фернандеша о том, что клуб хотел его продать.

Напомним, ранее полузащитник манкунианцев рассказал , что мог покинуть «Юнайтед» летом: «От клуба ощущал такое: «Будет не так уж плохо, если ты уйдешь». Мне больно от этого. Меня не за что критиковать, я отдаю себя целиком».

Однако источники в «МЮ» отрицают, что клуб хотел продать португальского игрока. Руководство дало понять, что хочет, чтобы Бруну остался, несмотря на интерес саудовского «Аль-Хилаля», пишет журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что у «Юнайтед» по-прежнему нет желания продавать Фернандеша. Хавбек является неотъемлемой частью долгосрочных планов клуба.

