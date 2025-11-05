Роналду о гибели Жоты: «Я много плакал. Очень сложный момент для страны, семей, друзей, партнеров. Катастрофа»
Криштиану Роналду высказался о гибели Диогу Жоты.
Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о гибели своего партнера по национальной команде Диогу Жоты.
3 июля форвард «Ливерпуля» Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.
– Ты потерял партнера по сборной Португалии Диогу Жоту.
– Я не поверил, когда мне присылали сообщения. Я много плакал. Это был очень-очень сложный момент для всех – для страны, для семей, для друзей, для партнеров. Катастрофа. Очень, очень грустные новости, – сказал Роналду в тизере второй части интервью Пирсу Моргану.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал Криштиану Роналду
