Роналду о гибели Жоты: «Я много плакал. Очень сложный момент для страны, семей, друзей, партнеров. Катастрофа»

Криштиану Роналду высказался о гибели Диогу Жоты.

Нападающий «Аль-Насра » и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о гибели своего партнера по национальной команде Диогу Жоты.

3 июля форвард «Ливерпуля » Жота и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

– Ты потерял партнера по сборной Португалии Диогу Жоту.

– Я не поверил, когда мне присылали сообщения. Я много плакал. Это был очень-очень сложный момент для всех – для страны, для семей, для друзей, для партнеров. Катастрофа. Очень, очень грустные новости, – сказал Роналду в тизере второй части интервью Пирсу Моргану .