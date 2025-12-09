Черчесов об уровне РПЛ: «Нет Халка, Витцеля, Аршавина, Жиркова, Кураньи – футболистов, делавших разницу. Если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня»

Черчесов о нынешнем уровне РПЛ: нет футболистов, делавших разницу.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов сравнил нынешний уровень чемпионата России с тем, что был 10 лет назад.

– Вы говорили, что после ухода из «Динамо» в 2015 году продолжали следить за РПЛ...

– А как иначе? Даже работая в Венгрии и Польше, всегда наблюдал за нашей Премьер-лигой. А как свой чемпионат не смотреть?

Мое возвращение в РПЛ не предложило мне никаких сюрпризов. Практически все команды знал. Понятно, что есть нюансы – при более детальном знакомстве в ком-то разочаровываешься, кто-то радует. Главное – держал руку на пульсе, поэтому органично влился.

– Вы почувствовали разницу в уровне лиги за эти 10 лет?

– Интенсивность плюс-минус та же. Борьбы осталось столько же. Другое дело, что нет Халка , Витцеля , Аршавина , Широкова , Жиркова , Кураньи . Нет футболистов, которые делали большую разницу в каждой команде. Но конкурентная среда присутствует.

Дай бог, если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня. Недавно общался с футбольными коллегами, они сами говорят – мой «Терек» того времени сейчас бы на что-то претендовал в РПЛ, – сказал Черчесов.

