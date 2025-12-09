Черчесов об уровне РПЛ: «Нет Халка, Витцеля, Аршавина, Жиркова, Кураньи – футболистов, делавших разницу. Если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов сравнил нынешний уровень чемпионата России с тем, что был 10 лет назад.
– Вы говорили, что после ухода из «Динамо» в 2015 году продолжали следить за РПЛ...
– А как иначе? Даже работая в Венгрии и Польше, всегда наблюдал за нашей Премьер-лигой. А как свой чемпионат не смотреть?
Мое возвращение в РПЛ не предложило мне никаких сюрпризов. Практически все команды знал. Понятно, что есть нюансы – при более детальном знакомстве в ком-то разочаровываешься, кто-то радует. Главное – держал руку на пульсе, поэтому органично влился.
– Вы почувствовали разницу в уровне лиги за эти 10 лет?
– Интенсивность плюс-минус та же. Борьбы осталось столько же. Другое дело, что нет Халка, Витцеля, Аршавина, Широкова, Жиркова, Кураньи. Нет футболистов, которые делали большую разницу в каждой команде. Но конкурентная среда присутствует.
Дай бог, если внешняя обстановка улучшится, появятся иностранцы топ-уровня. Недавно общался с футбольными коллегами, они сами говорят – мой «Терек» того времени сейчас бы на что-то претендовал в РПЛ, – сказал Черчесов.
