Совет Каталонии по СМИ раскритиковал радиопередачу за интервью с Рубиалесом, поцеловавшим Эрмосо, из-за того, как было освещено сексуальное насилие – без контраргументов ведущего

В Каталонии раскритиковали радио за интервью с Рубиалесом.

В Каталонии раскритиковали радиопередачу за интервью с бывшим президентом Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Луисом Рубиалесом , поцеловавшим Дженнифер Эрмосо .

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании. Суд запретил экс-главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев, общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

13 ноября Рикард Устрелль в эфире Catalunya Ràdio взял интервью у Рубиалеса для программы El matí («Утро»). Оно было приурочено к выходу книги бывшего функционера («Убить Рубиалеса»), в которой он изложил свою версию событий.

Сегодня, 18 декабря, прошло заседание Совета по аудиовизуальным СМИ Каталонии (CAC), на котором было единогласно решено направить письмо директору радио Жорди Борде и выразить сомнение относительно вышедшего интервью.

Члены CAC считают, что интервью «в целом обеспечивает необходимую контекстуализацию и поднимает вопросы для более глубокого изучения определенных аспектов, особенно тех, которые касаются экономического управления RFEF». Однако совет критикует интервью за то, как было освещено сексуальное насилие, за которое был осужден Рубиалес: «Отсутствует контраргумент к некоторым заявлениям, которыми интервьюируемый преуменьшает серьезность оцениваемых событий».

В CAC заявили, что было бы уместно, чтобы ведущий, Устрелль, привел контраргументы – это подчеркнуло бы ответственность, которая лежит на общественном СМИ в освещении события, классифицированного судебной системой как преступление.

Также совет отмечает, что, согласно рекомендациям государственной корпорации Каталонии CCMA, управляющей общественным радио и телевидением, как правило, обвиняемых или осужденных не следует интервьюировать, если считается, что распространение информации «может причинить серьезный вред жертвам».

«Только исключительная ценность документа может оправдать его распространение. Мы не позволяем использовать себя в качестве платформы для получения обвиняемым или осужденными экономической или иной выгоды путем изложения или оправдания совершенных ими преступных деяний», – сказано в документе CCMA.

Устрелль объяснил, что поводом для интервью с Рубиалесом стал «очевидный и бесспорный» интерес: «Не только потому, что мы обсуждали это все часами, но и потому, что сейчас расследуются коррупционные дела, включая Суперкубок Испании в Саудовской Аравии. Задавать вопросы и оппонировать друг другу – наша обязанность».

По его словам, Рубиалес может «раскрыть историю, полную лжи, искажений или полуправды», но «в случае с поцелуем без согласия наша обязанность как журналистов – помнить приговор». «Указывать на то, что он может сказать, или создавать впечатление, будто это пропаганда, оскорбляющая зрение, слух и обоняние публики – я бы сказал, это не делает его большей жертвой, а скорее делает это более очевидным и само собой разумеющимся. И это само по себе может стать противоядием», – добавил ведущий.

«Мы можем ошибаться. Но когда они пытаются подвергнуть сомнению желание этой передачи указать на факты и найти противоречия в вещах, не слушая интервью, я думаю, что это несправедливо и отвечает интересам, которые ускользают от меня. Если так будет продолжаться и дальше, я, вероятно, вскоре публично осужу некоторые из тех вещей, которые они с нами делают. Я думаю, что это журналистика, и мы должны защищать ее таким образом», – заявил ведущий.

В Рубиалеса кинул яйца собственный дядя. На презентации книги «Убить Рубиалеса» – о том самом поцелуе