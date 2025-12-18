  • Спортс
Орлов о Дзюбе: «Он как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него. Артем очень полезен – двигает все, подсказывает, куда бежать»

Геннадий Орлов: Дзюба как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него.

Комментатор Геннадий Орлов отметил важность нападающего Артема Дзюбы для «Акрона».

«Дзюба молодец, для команды, для «Акрона» старается сам и, в общем, очень полезен.

Он же на поле как играющий тренер. Он подсказывает, куда бежать, он двигает все, он очень полезен.

И если бы Дзюба не играл за «Акрон», какой бы был «Акрон», трудно даже сказать, трудно себе представить», – сказал Орлов.

После 18 туров Мир РПЛ «Акрон» занимает 9 место в турнирной таблице, набрав 21 очко. 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за команду 16 матчей, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
