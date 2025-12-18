  • Спортс
Джорджина пошутила о помолвочном кольце от Роналду: «Меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания. Я была так потрясена огромным камнем, что не доставала его до следующего дня»

Джорджина Родригес: меня потрясло помолвочное кольцо, подаренное Роналду.

Джорджина Родригес рассказала о предложении руки и сердца от Криштиану Роналду.

В августе девушка объявила о помолвке с 40-летним форвардом «Аль-Насра» и сборной Португалии , выложив фото кольца: «Да. В этой и во всех моих жизнях». Сообщалось, что свадьба Роналду и Джорджины состоится на Мадейре летом после ЧМ-2026, церемония пройдет в соборе родного города Криштиану, банкет – в роскошном отеле.

– Это кольцо никого не оставило равнодушным…

– Оно великолепно. Это самое меньшее, что он мог мне предложить после десяти лет ожидания (смеется). Честно говоря, когда он сделал предложение, это было последнее, о чем я думала. Мне потребовалось много времени, чтобы осмыслить огромный камень, который он мне подарил. Я была так потрясена, что оставила его в своей комнате и не доставала на свет до следующего дня (смеется).

– По словам Криштиану, это будет камерное торжество. Мечтаешь ли ты о более масштабном формате?

– Нет. Скромная свадьба, на 100%, без сомнения, – сказала Джорджина Родригес.

Джорджина о Роналду: «Любовь становится все сильнее. Наши души говорили друг с другом еще до того, как взгляды встретились, связь выходила далеко за рамки физической»

