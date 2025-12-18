Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»
Тренер по ММА Кияшко: влияние Дзюбы на российский футбол колоссальное.
Тренер по смешанным единоборствам Тарас Кияшко оценил достижения Артема Дзюбы.
«Влияние Артема на российский футбол колоссальное! Он один из лучших действующих нападающих за последние 15 лет.
Если посмотреть на статистику и рекорды в российском футболе, фамилия Дзюбы как нападающего почти всегда стоит на первом месте, это о многом говорит.
Он умеет как забивать, так и создавать моменты в атаке, выигрывает 90 процентов единоборств, прекрасно выбирает позиции, бьет с двух ног, прекрасно играет головой.
У него дух и характер чемпиона, без которого стать лучшим просто нельзя!» – заявил Кияшко.
