  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»
3

Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»

Тренер по ММА Кияшко: влияние Дзюбы на российский футбол колоссальное.

Тренер по смешанным единоборствам Тарас Кияшко оценил достижения Артема Дзюбы.

«Влияние Артема на российский футбол колоссальное! Он один из лучших действующих нападающих за последние 15 лет.

Если посмотреть на статистику и рекорды в российском футболе, фамилия Дзюбы как нападающего почти всегда стоит на первом месте, это о многом говорит.

Он умеет как забивать, так и создавать моменты в атаке, выигрывает 90 процентов единоборств, прекрасно выбирает позиции, бьет с двух ног, прекрасно играет головой.

У него дух и характер чемпиона, без которого стать лучшим просто нельзя!» – заявил Кияшко.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...25407 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
Тарас Кияшко
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов о Дзюбе: «Он как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него. Артем очень полезен – двигает все, подсказывает, куда бежать»
сегодня, 14:33
Мостовой о будущем Дзюбы: «В РПЛ можно спокойно играть до 40 лет. Я один из немногих, кто поддерживает Артема»
вчера, 03:37
Властимил Петржела: «Аршавин намного сильнее Дзюбы. Андрей добился успеха в Европе, а Артем там ничего не показал, не закрепился в Турции»
15 декабря, 09:12
Главные новости
Зюганов о Сафонове: «Приятно, что у Яшина есть продолжатель славных традиций. Феноменальный результат, поздравляем, благодарим. Но желательно видеть такие подвиги на своих полях»
32 минуты назад
Евсеев может возглавить «Динамо» Махачкала (Legalbet)
сегодня, 15:12
Материалам нашей редакции нужно лучшее оформление – ищем коммуникационного дизайнера. Сделаем красиво!
сегодня, 15:00Вакансия
Совет Каталонии по СМИ раскритиковал радиопередачу за интервью с Рубиалесом, поцеловавшим Эрмосо, из-за того, как было освещено сексуальное насилие – без контраргументов ведущего
сегодня, 14:51
Джорджина пошутила о помолвочном кольце от Роналду: «Меньшее, что он мог мне предложить после 10 лет ожидания. Я была так потрясена огромным камнем, что не доставала его до следующего дня»
сегодня, 14:45
Экс-хавбек Марокко Хаджи о Ямале: «Он ошибся, выбрав сборную Испании – они не будут любить его так же, как марокканцы. Испанские журналисты говорят, что предпочитают Педри»
сегодня, 14:41
Квинси Промес: «Когда выйду на свободу и наберу форму, я буду интересен любому клубу»
сегодня, 14:13
Новая форма «Юве» с Дель Пьеро – представили в музее. Роскошь на ВидеоСпортсе’‘
сегодня, 14:00ВидеоСпортс"
ЦСКА предложил за Баринова примерно 0,5 млн евро. «Локомотив» отказал и рассчитывает на игрока весной («СЭ»)
сегодня, 13:52
Финалиссима Аргентины и Испании пройдет 27 марта 2026 года в Катаре на стадионе «Лусаил»
сегодня, 13:38Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин о сэйвах Сафонова: «Матвей трудился на поле и за его пределами, изучал французский. Гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основе «ПСЖ»
4 минуты назад
Попович – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Он опередил Кисляка, Глебова и Мойзеса
20 минут назад
Лангле пропустит 2 месяца. У защитника «Атлетико» растяжение медиальной коллатеральной связки колена
34 минуты назад
Черчесов о ЧМ: «Аргентина матч открытия Саудовской Аравии проиграла, а мы выиграли 5:0, так что не такие уж они и слабые. С Уругваем была осечка, мы уже вышли в 1/8 финала и выдохнули»
41 минуту назад
Депутат Журова о Сафонове и Овечкине: «Александру было легче – его гражданство никто не оспаривал, ни в чем не обвинял. В Америке нет такой политизации спорта, как в Европе»
44 минуты назад
Семин сравнил сэйвы Сафонова и покер Аршавина «Ливерпулю»: «Значимые достижения, но Матвей выиграл трофей, который не брал ни один российский и советский футболист»
59 минут назад
Отмену заключения Промеса рассмотрят в суде повторно в течение трех месяцев
сегодня, 14:58
Кафанов о Сафонове: «Можно добавить «Супергерой России» к заголовкам. Матвею хватило 4 матча, чтобы о нем заговорили во всем мире. Он уже стал первым номером в «ПСЖ»
сегодня, 14:56
Орлов о Дзюбе: «Он как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него. Артем очень полезен – двигает все, подсказывает, куда бежать»
сегодня, 14:33
Глава РФС Дюков о Сафонове: «Матвей показал, что игрок, выросший в РПЛ, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Желаю не останавливаться на достигнутом!»
сегодня, 14:10