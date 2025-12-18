Тренер по ММА Кияшко: влияние Дзюбы на российский футбол колоссальное.

Тренер по смешанным единоборствам Тарас Кияшко оценил достижения Артема Дзюбы .

«Влияние Артема на российский футбол колоссальное! Он один из лучших действующих нападающих за последние 15 лет.

Если посмотреть на статистику и рекорды в российском футболе, фамилия Дзюбы как нападающего почти всегда стоит на первом месте, это о многом говорит.

Он умеет как забивать, так и создавать моменты в атаке, выигрывает 90 процентов единоборств, прекрасно выбирает позиции, бьет с двух ног, прекрасно играет головой.

У него дух и характер чемпиона, без которого стать лучшим просто нельзя!» – заявил Кияшко.