Карпин о сэйвах Сафонова: «Матвей трудился на поле и за его пределами, изучал французский. Гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основе «ПСЖ»

Валерий Карпин: гордимся Сафоновым, он много трудился.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.
Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сэйва в серии пенальти.
«Матвей – большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык.
Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе «ПСЖ», – сказал Карпин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
