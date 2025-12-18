Карпин о сэйвах Сафонова: «Матвей трудился на поле и за его пределами, изучал французский. Гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основе «ПСЖ»

Валерий Карпин: гордимся Сафоновым, он много трудился.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

Парижский клуб завоевал трофей, победив «Фламенго » (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сэйва в серии пенальти.

«Матвей – большой молодец! Он долго ждал этого момента, работал, трудился как на поле, так и за его пределами, изучал французский язык.

Мы, конечно же, гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основном составе «ПСЖ », – сказал Карпин.