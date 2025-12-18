  • Спортс
  • Черчесов о ЧМ: «Аргентина матч открытия Саудовской Аравии проиграла, а мы выиграли 5:0, так что не такие уж они и слабые. С Уругваем была осечка, мы уже вышли в 1/8 финала и выдохнули»
Черчесов о ЧМ: «Аргентина матч открытия Саудовской Аравии проиграла, а мы выиграли 5:0, так что не такие уж они и слабые. С Уругваем была осечка, мы уже вышли в 1/8 финала и выдохнули»

Черчесов: Аргентина проиграла Саудовской Аравии, а мы победили в 2018-м.

Станислав Черчесов вспомнил поражение сборной России от Уругвая на ЧМ-2018.

– Две победы на старте, и такая эйфория была, казалось, что все, это наше время. И потом такой холодный душ от Уругвая – 0:3. Было ли это стратегическое выступление? Возможно, у вас были свои задачи?

– Мы уже вышли в 1/8 финала, и хочешь не хочешь – а чуть-чуть выдыхаешь. А на таком уровне выдыхать с теми, кому обязательно надо выигрывать... Ну, наверное, ты не специально проигрываешь. Но надо отдать должное: так судьба распорядилась, что это поражение нам помогло в том плане, что мы играли в «Лужниках», а не в Сочи. Самое главное – вовремя проиграть, и это тот случай, когда мы вовремя проиграли.

На больших турнирах практически все команды... До финала семь игр, ты не можешь не сделать осечку. Вот у нас была с Уругваем. У Аргентины в Катаре был первый матч, с Саудовской Аравией. Кстати, видишь, они Саудовской Аравии открытия матч проиграли. А мы почему-то их выиграли 5:0. Так что не такие уж они и слабые, – сказал бывший главный тренер сборной России.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал Асланбека Бадаева
