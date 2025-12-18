Попович – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Он опередил Кисляка, Глебова и Мойзеса

  • Спортс
Матия Попович – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре.

Полузащитник Матия Попович признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре. 

Сербский футболист получил награду благодаря победе в голосовании болельщиков. Он опередил Матвея КислякаМойзеса БарбозуКирилла ГлебоваМатвея Лукина и Тамерлана Мусаева.

В опросе экспертов голоса разделились между Поповичем и Глебовым.

С начала ноября Матия провел 5 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Его статистика – здесь.

Алексей Белоус
телеграм-канал ЦСКА
