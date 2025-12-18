Попович – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Он опередил Кисляка, Глебова и Мойзеса
Матия Попович – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре.
Полузащитник Матия Попович признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре-декабре.
Сербский футболист получил награду благодаря победе в голосовании болельщиков. Он опередил Матвея Кисляка, Мойзеса Барбозу, Кирилла Глебова, Матвея Лукина и Тамерлана Мусаева.
В опросе экспертов голоса разделились между Поповичем и Глебовым.
С начала ноября Матия провел 5 матчей во всех турнирах и отметился 1 голом и 1 результативной передачей. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал ЦСКА
