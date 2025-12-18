  • Спортс
Семин сравнил сэйвы Сафонова и покер Аршавина «Ливерпулю»: «Значимые достижения, но Матвей выиграл трофей, который не брал ни один российский и советский футболист»

Семин о Сафонове: ни один российский игрок не брал Межконтинентальный кубок.

Юрий Семин сравнил четыре сэйва Матвея Сафонова в серии пенальти в финале Межконтинентального кубка и покер Андрея Аршавина в ворота «Ливерпуля».

«Два очень значимых достижения. Но Матвей Сафонов выиграл трофей – Межконтинентальный кубок. Его не выигрывал ни один российский и советский футболист. Это был решающий матч.

Важные события и одно, и другое, они всегда будут в истории российского футбола», – сказал бывший главный тренер «Локомотива».

