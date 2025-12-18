  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Бруну про «МЮ»: «Я мечтал поднимать трофеи, но мое время тут прошло не так, как я хотел. Было два хороших предложения, я мог выбрать другой путь, но остался – надеюсь, в клубе это понимают»
13

Бруну про «МЮ»: «Я мечтал поднимать трофеи, но мое время тут прошло не так, как я хотел. Было два хороших предложения, я мог выбрать другой путь, но остался – надеюсь, в клубе это понимают»

Бруну Фернандеш: «МЮ» просил меня остаться.

Бруну Фернандеш рассказал, что уже дважды мог покинуть «Манчестер Юнайтед».

«Когда я пришел в клуб, помимо того, что мне здесь очень нравится и я люблю этот клуб, моя лояльность проявлялась в самые трудные периоды. У меня было два момента, когда я мог уйти.

Клуб сказал: «Нет, ты нам нужен». А я ответил: ладно, вы мне что-то дали – я вам тоже что-то отдам.

Очевидно, мое время в клубе прошло не так, как я хотел. Я мечтал поднимать трофеи, а поднял их меньше, чем должен был и мог. Но при этом все, что я сделал для клуба, в каком-то смысле остается очень важным, хотя я ни в коем случае не умаляю заслуг других игроков.

В самые сложные времена я оставался рядом с клубом, и, надеюсь, все в клубе это понимают, ведь предложения, которые у меня были, очень хорошие. Я прекрасно осознаю, что мог выбрать другой путь. Я мог уйти и, скорее всего, выиграть больше трофеев, и тогда обо мне говорили бы иначе. Сейчас люди считают тебя лучше или хуже в зависимости от того, выигрываешь ты или нет.

Когда я говорю о трофеях, я остался здесь потому, что верю, что здесь их еще можно выиграть. Я бы не остался, если бы клуб не сказал, что наша цель – это по-прежнему стремиться к максимуму, вернуться к завоеванию трофеев, стать снова тем клубом, которым мы были раньше. Если бы этой цели не было, я бы ушел.

Но я знаю, что клуб хочет вернуться на прежний уровень, и я хочу того же, именно за этим я сюда и пришел. Если я могу помочь с этим – это все, чего я хочу», – сказал капитан «МЮ» в интервью Рио Фердинанду.

Сафонов после 4 взятых пенальти и трофея...26059 голосов
Точно основной в «ПСЖ»Матвей Сафонов
Продолжит играть, но еще не 1-й номерПСЖ
Все равно 2-й номерЛюка Шевалье
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
logoБруну Фернандеш
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну о Роналду в сборной: «Люди думают, что мы играем лучше без него, более свободно и гибко. Если так, это отчасти наша вина. Криштиану остается игроком очень высокого уровня в штрафной»
сегодня, 12:05
Сунесс об «МЮ»: «Они продали Мактоминея, который был лучше Угарте и Каземиро, которого я считаю обычным. Бруну их главный игрок, но его поведение немного раздражает»
сегодня, 08:55
Главные новости
Лапорта о «Реале»: «Им приходится говорить только о «Барсе», чтобы отвлечь внимание от собственных недостатков»
8 минут назад
Боссы «МЮ» раздражены ошибками арбитров и хотят пообщаться с главой PGMOL Уэббом (Daily Mail)
20 минут назад
Энрике о 4 сэйвах Сафонова в серии пенальти с «Фламенго»: «Мотя продемонстрировал не только свой профессионализм, но и характер. Я очень рад, что у «ПСЖ» есть три топ-вратаря»
23 минуты назад
У Зидана есть устная договоренность о работе в сборной Франции после ЧМ-2026. Тренер не ведет переговоров ни с «Реалом», ни с английскими клубами
37 минут назад
Месси – 34-й в топ-100 игроков года от The Guardian. Палмер – 12-й, Хвича – 14-й, Райс – 15-й, Беллингем – 18-й, Винисиус – 22-й, Левандовски – 24-й, Куртуа – 30-й, Виртц – 36-й
40 минут назад
Карпин о сэйвах Сафонова: «Матвей трудился на поле и за его пределами, изучал французский. Гордимся им и желаем, чтобы это был первый шаг в закреплении в основе «ПСЖ»
58 минут назад
Зюганов о Сафонове: «Приятно, что у Яшина есть продолжатель славных традиций. Феноменальный результат, поздравляем, благодарим. Но желательно видеть такие подвиги на своих полях»
сегодня, 15:57
Евсеев может возглавить «Динамо» Махачкала (Legalbet)
сегодня, 15:12
Материалам нашей редакции нужно лучшее оформление – ищем коммуникационного дизайнера. Сделаем красиво!
сегодня, 15:00Вакансия
Совет Каталонии по СМИ раскритиковал радиопередачу за интервью с Рубиалесом, поцеловавшим Эрмосо, из-за того, как было освещено сексуальное насилие – без контраргументов ведущего
сегодня, 14:51
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер по ММА Кияшко о Дзюбе: «Влияние Артема на российский футбол колоссальное! В статистике и рекордах его фамилия почти всегда на 1-м месте. У него дух и характер чемпиона»
сегодня, 16:14
Попович – лучший игрок ЦСКА в ноябре-декабре. Он опередил Кисляка, Глебова и Мойзеса
сегодня, 16:09
Лангле пропустит 2 месяца. У защитника «Атлетико» растяжение медиальной коллатеральной связки колена
сегодня, 15:55
Черчесов о ЧМ: «Аргентина матч открытия Саудовской Аравии проиграла, а мы выиграли 5:0, так что не такие уж они и слабые. С Уругваем была осечка, мы уже вышли в 1/8 финала и выдохнули»
сегодня, 15:48
Депутат Журова о Сафонове и Овечкине: «Александру было легче – его гражданство никто не оспаривал, ни в чем не обвинял. В Америке нет такой политизации спорта, как в Европе»
сегодня, 15:45
Семин сравнил сэйвы Сафонова и покер Аршавина «Ливерпулю»: «Значимые достижения, но Матвей выиграл трофей, который не брал ни один российский и советский футболист»
сегодня, 15:30
Отмену заключения Промеса рассмотрят в суде повторно в течение трех месяцев
сегодня, 14:58
Кафанов о Сафонове: «Можно добавить «Супергерой России» к заголовкам. Матвею хватило 4 матча, чтобы о нем заговорили во всем мире. Он уже стал первым номером в «ПСЖ»
сегодня, 14:56
Орлов о Дзюбе: «Он как играющий тренер, трудно представить «Акрон» без него. Артем очень полезен – двигает все, подсказывает, куда бежать»
сегодня, 14:33
Глава РФС Дюков о Сафонове: «Матвей показал, что игрок, выросший в РПЛ, способен быть лучшим на самом высоком уровне. Желаю не останавливаться на достигнутом!»
сегодня, 14:10