Бруну про «МЮ»: «Я мечтал поднимать трофеи, но мое время тут прошло не так, как я хотел. Было два хороших предложения, я мог выбрать другой путь, но остался – надеюсь, в клубе это понимают»

Бруну Фернандеш: «МЮ» просил меня остаться.

Бруну Фернандеш рассказал, что уже дважды мог покинуть «Манчестер Юнайтед ».

«Когда я пришел в клуб, помимо того, что мне здесь очень нравится и я люблю этот клуб, моя лояльность проявлялась в самые трудные периоды. У меня было два момента, когда я мог уйти.

Клуб сказал: «Нет, ты нам нужен». А я ответил: ладно, вы мне что-то дали – я вам тоже что-то отдам.

Очевидно, мое время в клубе прошло не так, как я хотел. Я мечтал поднимать трофеи, а поднял их меньше, чем должен был и мог. Но при этом все, что я сделал для клуба, в каком-то смысле остается очень важным, хотя я ни в коем случае не умаляю заслуг других игроков.

В самые сложные времена я оставался рядом с клубом, и, надеюсь, все в клубе это понимают, ведь предложения, которые у меня были, очень хорошие. Я прекрасно осознаю, что мог выбрать другой путь. Я мог уйти и, скорее всего, выиграть больше трофеев, и тогда обо мне говорили бы иначе. Сейчас люди считают тебя лучше или хуже в зависимости от того, выигрываешь ты или нет.

Когда я говорю о трофеях, я остался здесь потому, что верю, что здесь их еще можно выиграть. Я бы не остался, если бы клуб не сказал, что наша цель – это по-прежнему стремиться к максимуму, вернуться к завоеванию трофеев, стать снова тем клубом, которым мы были раньше. Если бы этой цели не было, я бы ушел.

Но я знаю, что клуб хочет вернуться на прежний уровень, и я хочу того же, именно за этим я сюда и пришел. Если я могу помочь с этим – это все, чего я хочу», – сказал капитан «МЮ» в интервью Рио Фердинанду.