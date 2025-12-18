  • Спортс
  Депутат Журова о Сафонове и Овечкине: «Александру было легче – его гражданство никто не оспаривал, ни в чем не обвинял. В Америке нет такой политизации спорта, как в Европе»
0

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова сравнила отношение к вратарю футбольного «ПСЖ» Матвею Сафонову и нападающему хоккейного «Вашингтона» Александру Овечкину за границей. 

Сафонов стал победителем Межконтинентального кубка – в финале турнира парижане обыграли «Фламенго» (1:1, пен. 2:1). Российский голкипер сделал 4 сэйва в серии пенальти. 

– Он точно спортсмен мирового уровня, но трудно сравнивать одни результаты в спорте с другими. Тем более Матвей играл не за сборную России, достижение в национальной команде мы бы оценивали по-другому. Но он большой молодец, потому что сопротивляться тому напору, который был на него оказан, и оставаться россиянином было непросто.

Если говорить с этой точки зрения, то он сохранил самообладание, не плюнул, не психанул, не показал что-то, хотя мог, например, ответить украинскому футболисту, который играет у них в команде, или украинской стороне, которая всячески пыталась его вывести. Он молодец, держался, а это самое важное.

– Можно провести сравнение с ситуацией Овечкина, который достиг величия не в России, а в Америке?

– У Овечкина ситуация была легче – его гражданство никто не оспаривал и ни в чем не обвинял. А у этого парня ситуация была неприятнее. Тем более, несмотря на то, что нам кажется, что Америка – наш стратегический враг, там нет такой политизации спорта, как в Европе и особенно во Франции.

У Овечкина вокруг есть друзья, он там в почете и уважении, и никто не делает акцент на его гражданстве. У Матвея же все совсем наоборот. На него пытались воздействовать или даже хотели повлиять на клуб, который тоже не поддался на провокации. Видимо, это тоже сыграло свою роль, потому что клуб его убеждал: «Твоя задача – хорошо играть, мы видим в тебе перспективу». Думаю, такая была позиция руководства клуба.

– О достижении Сафонова говорит весь мир, вся Европа и тем более Франция. Может это позитивно сказаться на отношении к российскому спорту?

– Надеюсь, это позитивно скажется на отношении к российскому футболу. У спорта в целом уже есть какие-то подвижки, в олимпийских видах спортсменов уже начали допускать, а футбол – нет. Хотя наши болельщики ждут. И, думаю, болельщики по всему миру этого ожидают. Видите, французские фанаты подтверждают позицию, что футбол должен быть вне политики.

Я бы хотела, чтобы в руководствах ФИФА и УЕФА наконец это увидели и поняли, что такие настроения у болельщиков не просто так. Спасибо за это французским болельщикам. Не правительству, а народу! Это как раз о фразе «недружественные европейские страны». Правильно Сергей Лавров сейчас сказал: недружественные – правительства стран, а люди там как раз очень дружественные, – сказала Журова. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
