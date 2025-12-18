Евсеев может возглавить «Динамо» Махачкала (Legalbet)
Евсеев интересен «Динамо» Махачкала.
Вадим Евсеев может получить работу в Мир РПЛ.
Как утверждает Legalbet, интерес к главному тренеру «Черноморца» проявляет «Динамо» Махачкала.
Руководство клуба «активно рассматривает» кандидатуру бывшего полузащитника сборной России.
Евсеев работает в команде из Новороссийска с сентября 2025 года.
Евсеев показал нарисованную от руки таблицу лиги: «Когда я пришел в «Черноморец», было 3 очка. Мы набрали 21 за это время, «Факел» – 26, «Родина» – 25. Вопросы после этого еще есть?»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
