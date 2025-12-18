Лангле пропустит 2 месяца. У защитника «Атлетико» растяжение медиальной коллатеральной связки колена
Клеман Лангле выбыл на два месяца.
«Атлетико» сообщил детали травмы Клемана Лангле.
Французский защитник повредил колено в матче против «Атлетико Балеарес» (3:1) в 1/16 финала Кубка Испании и был заменен на 10-й минуте.
У игрока выявлено сильное растяжение медиальной коллатеральной связки без сопутствующих травм, сообщили в мадридском клубе.
По информации Marca, восстановление Лангле займет не менее двух месяцев.
Источник: сайт «Атлетико»
