Лангле пропустит 2 месяца. У защитника «Атлетико» растяжение медиальной коллатеральной связки колена

Клеман Лангле выбыл на два месяца.

«Атлетико» сообщил детали травмы Клемана Лангле .

Французский защитник повредил колено в матче против «Атлетико Балеарес» (3:1) в 1/16 финала Кубка Испании и был заменен на 10-й минуте.

У игрока выявлено сильное растяжение медиальной коллатеральной связки без сопутствующих травм, сообщили в мадридском клубе.

По информации Marca, восстановление Лангле займет не менее двух месяцев.