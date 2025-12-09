Черчесов не хочет уходить из «Ахмата», несмотря на интерес «Динамо» и «Спартака». Тренер не намерен нарушать договоренности с клубом («Советский спорт»)
Станислав Черчесов не возглавит «Спартак» или «Динамо» зимой.
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов не покинет клуб этой зимой.
Как сообщает «Советский спорт», 62-летнему специалисту импонирует интерес со стороны «Динамо» и «Спартака», но он имеет четкие договоренности с руководством «Ахмата», которые не намерен нарушать. Черчесов не рассматривает варианты продолжения карьеры в других клубах Мир РПЛ.
«Ахмат» занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка после 18 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
