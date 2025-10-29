«Разве «Спартак» суперклуб сегодня? Одно имя осталось. Станковича давно нужно уволить, только кто же его уберет? «Спартак» сейчас оседлает любая лошадь». Валерий Овчинников о красно-белых
– Много разговоров об уходе Деяна Станковича из «Спартака».
– Станковича давно нужно уволить, только кто же его уберет? Мне кажется, «Спартак» сейчас оседлает любая лошадь. Разве «Спартак» суперклуб сегодня? Одно имя осталось. При Старостиных, Бескове, Романцеве это был настоящий «Спартак».
– Один удар в створ ворот в матче с «Оренбургом» о чем говорит?
– Праздник какой был для команды, 1:0 выиграли у «Оренбурга». Все уже повеселились, а они все празднуют.
– При этом всего 7 очков до первого места.
– В последние годы «Спартак» всегда где‑то на таком расстоянии от лидера. Главное, что будет в мае при Станковиче. Если его контракт правильно составлен, с хорошей неустойкой, то «Спартак» будет терпеть до упора, – отметил бывший тренер нижегородского «Локомотива».