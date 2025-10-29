«Разве «Спартак» суперклуб сегодня? Одно имя осталось. Станковича давно нужно уволить, только кто же его уберет? «Спартак» сейчас оседлает любая лошадь». Валерий Овчинников о красно-белых

Валерий Овчинников не считает «Спартак» суперклубом по российским меркам.

– Много разговоров об уходе Деяна Станковича из «Спартака».

– Станковича давно нужно уволить, только кто же его уберет? Мне кажется, «Спартак» сейчас оседлает любая лошадь. Разве «Спартак» суперклуб сегодня? Одно имя осталось. При Старостиных, Бескове , Романцеве это был настоящий «Спартак».

– Один удар в створ ворот в матче с «Оренбургом» о чем говорит?

– Праздник какой был для команды, 1:0 выиграли у «Оренбурга». Все уже повеселились, а они все празднуют.

– При этом всего 7 очков до первого места.

– В последние годы «Спартак» всегда где‑то на таком расстоянии от лидера. Главное, что будет в мае при Станковиче. Если его контракт правильно составлен, с хорошей неустойкой, то «Спартак» будет терпеть до упора, – отметил бывший тренер нижегородского «Локомотива».