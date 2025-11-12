Овчинников о «Спартаке»: «Поменять тренера мало – нужно и руководство. Всех в путешествие – опыта футбольного набираться. Что за руководители довели команду до такого состояния?»

Валерий Овчинников: поменять тренера «Спартака» мало – нужно и руководство.

Российский тренер Валерий Овчинников высказался об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» и его возможном преемнике.

«В СМИ появлялось много фамилий. Может, Юран ? В моем понимании, надо ставить россиянина, можно и бывшего спартаковца.

А руководство вообще спартаковское у команды? Из них что, кто-то в «Спартаке» играл? Вот ведь о чем и речь. Какое отношение руководство к «Спартаку» имеет? Кем они до «Спартака » были, все эти руководители, которые довели команду до такого состояния?

Взяли тренера-серба, у которого нервная система полностью расшатана. Его счастье, что он выскочил из «Спартака», хотя он еще упирался. Зарплата такая, что уходить было страшно, да и боялся, наверно, что ФИФА не сможет получить неустойку.

Но просто поменять тренера мало – нужно менять и руководство: президент, генеральный директор – и дальше по списку. Всех в обоз и в путешествие – опыта футбольного набираться», – сказал Овчинников.

Новым гендиректором «Спартака» в октябре стал бывший вице-президент «Газпромбанка» Сергей Некрасов, Олег Малышев остался в совете директоров.

После 15 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице с 25 очками.