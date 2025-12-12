«Зенит» – лучший клуб по средней посещаемости матчей в Восточной Европе в этом сезоне. «Лех» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 8-й, «Балтика» – 12-я, «Ротор» – 15-й

У «Зенита» лучшая средняя посещаемость матчей в Восточной Европе в этом сезоне.

«Зенит» превосходит остальные клубы Восточной Европы по среднему количеству зрителей на матчах.

Посещаемость «Зенита» по итогам 18 туров Мир РПЛ в сезоне-2025/26 составила в среднем 36 608 человек на одной игре.

По данным Metaratings.ru, это лучшие показатели по аудитории во всех восточноевропейских футбольных лигах на данный момент сезона.

В РПЛ ближайшими преследователями «Зенита » стали «Краснодар» (3-е место в общем рейтинге, в среднем – 28 639 зрителей на матче) и «Спартак » (8-е место, 23 183).

«Зенит» и «Краснодар » – два их трех самых посещаемых восточноевропейских клубов. В топ-5 помимо них вошли польские «Лех» (2-е место, 30 390), «Висла» Краков (4-е место, 26 191) и «Легия » (5-е место, 24 472).

В топ-15 из российских клубов также представлены «Балтика» (12-е место, 17 549) и «Ротор» (15-е место, 16 136).