  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Зенит» – лучший клуб по средней посещаемости матчей в Восточной Европе в этом сезоне. «Лех» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 8-й, «Балтика» – 12-я, «Ротор» – 15-й
122

«Зенит» – лучший клуб по средней посещаемости матчей в Восточной Европе в этом сезоне. «Лех» – 2-й, «Краснодар» – 3-й, «Спартак» – 8-й, «Балтика» – 12-я, «Ротор» – 15-й

У «Зенита» лучшая средняя посещаемость матчей в Восточной Европе в этом сезоне.

«Зенит» превосходит остальные клубы Восточной Европы по среднему количеству зрителей на матчах.

Посещаемость «Зенита» по итогам 18 туров Мир РПЛ в сезоне-2025/26 составила в среднем 36 608 человек на одной игре.

По данным Metaratings.ru, это лучшие показатели по аудитории во всех восточноевропейских футбольных лигах на данный момент сезона.

В РПЛ ближайшими преследователями «Зенита» стали «Краснодар» (3-е место в общем рейтинге, в среднем – 28 639 зрителей на матче) и «Спартак» (8-е место, 23 183).

«Зенит» и «Краснодар» – два их трех самых посещаемых восточноевропейских клубов. В топ-5 помимо них вошли польские «Лех» (2-е место, 30 390), «Висла» Краков (4-е место, 26 191) и «Легия» (5-е место, 24 472).

В топ-15 из российских клубов также представлены «Балтика» (12-е место, 17 549) и «Ротор» (15-е место, 16 136).

Что делать с Хаби Алонсо?25772 голоса
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
стадионы
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
болельщики
logoЛех
logoБалтика
logoвысшая лига Польша
logoРотор
logoКраснодар
logoПервая лига
logoЛегия
logoВисла Краков
logoСпартак
logoГазпром Арена (Крестовский)
рейтинги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гендиректор «Акрона» о посещаемости: «70% людей ходят один раз за сезон – за исключением «Спартака» и «Зенита». Есть «Матч ТВ» – и все, со спортом не пересекаешься во внешней среде»
12 декабря, 10:21
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
5 декабря, 03:59
14 000 зрителей – средняя посещаемость матчей РПЛ в текущем сезоне. Это на 87% выше, чем в чемпионате России-2021/22
5 ноября, 12:07
Главные новости
Первый тренер Сафонова: «Матвей должен играть по спортивному принципу. Видимо, у Шевалье в контракте с «ПСЖ» пункт, чтобы он всегда выходил в старте»
9 минут назад
Победы «Барсы» и «Арсенала», «Россия 25» выиграла на старте КПК, Сафонов снова сыграл за «ПСЖ» и другие новости
29 минут назад
Мечтали про браслет Whoop? Мы разыгрываем три таких в новом квизе про ЛЧ
49 минут назадТесты и игры
«Батраков и Кисляк — это даже не 10% от Радимова. Когда он начинал в ЦСКА, у всех было ощущение феномена, который мог все». Слуцкий о хавбеках
сегодня, 03:32
Итурральде об отмене гола «Осасуны» «Барсе»: «Катена споткнулся и налетел на Жоана Гарсию перед ударом Эррандо»
сегодня, 03:16
Артета о 2:1 с «Вулвс»: «Арсенал» сам усложнил себе задачу – это главный урок. Побеждать нужно увереннее. Мы провели 2-3 минуты абсолютно пассивно»
вчера, 22:42
Назвать все клубы АПЛ сложнее, чем кажется. Больше 80% игроков не справляются. А вы?
12 декабря, 20:50Тесты и игры
Слот о Салахе: «Нет проблем, которые нужно урегулировать. Ситуация с ним такая же, как и с любым другим игроком»
вчера, 22:26
Морган о 2:1 «Арсенала» с «Вулвс»: «Мы играли дерьмово, но все равно победили. Жезус – наш спаситель в преддверии Рождества 🙏🏻»
вчера, 22:10
У Дьокереша 0+0 в 5 последних матчах за «Арсенал». Форвард забил 6 мячей в 19 играх после трансфера за 63,5+10 млн евро
вчера, 21:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
25 минут назад
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде: «Хочу поиграть еще год». 41-летний игрок близок к продлению контракта с «Сармьенто» из Аргентины
39 минут назад
«Милан» – «Сассуоло». Онлайн-трансляция начнется в 14:30
55 минут назад
Кечинов назвал Мусаева лучшим тренером РПЛ: «Проводит колоссальную работу. С игроками высокого класса работать сложнее, к каждому нужно найти подход»
сегодня, 02:48
Защитник «Рубина» Нижегородов: «Ждите меня в «Реале» через полгодика. У меня и отец, и дядя успешно играли против «Мадрида»
сегодня, 02:34
Юлманд о 2:0 с «Кельном»: «Байер» победил заслуженно. Командный дух был на высоте»
сегодня, 02:19
«Вулверхэмптон» впервые проиграл 9 матчей подряд в чемпионате Англии. У «волков» 2 очка в 16 играх
сегодня, 01:59
Мостовой о «Краснодаре»: «Главный фаворит на золото РПЛ, они показывают отличный футбол. Если зимой найдут подмену Кордобе, команда будет полностью укомплектована»
вчера, 21:48
Чемпионат Италии. «Лацио» вдевятером победил «Парму», «Аталанта» обыграла «Кальяри», «Милан» встретится с «Сассуоло» в воскресенье
вчера, 21:44
Юрий Семин: «Дегтярев как министр спорта выполняет свои задачи и работает неплохо. Министерство выполняет те цели, которые ставит перед собой»
вчера, 21:20