Флик о Рэшфорде: «Если он в запасе, значит, мы выставили отличный состав. Маркус сказал, что главное – команда. Вот такое отношение к делу»

Флик о Рэшфорде в запасе: Маркус сказал, что главное – команда.
Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о Маркусе Рэшфорде в запасе каталонского клуба.
Форвард оставался в запасе на 4 из 5 последних матчей.
«Если он на лавке, значит, мы выставили отличный состав. У него отличное отношение к делу, он находится в топ-форме.
Я общался с игроками. Маркус сказал мне, чтобы я не беспокоился, что главное – это команда. Вот такое отношение к делу. Я очень рад, что он здесь», – сказал Флик.
