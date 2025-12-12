Флик о Рэшфорде: «Если он в запасе, значит, мы выставили отличный состав. Маркус сказал, что главное – команда. Вот такое отношение к делу»

  • Спортс
17

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о Маркусе Рэшфорде в запасе каталонского клуба.

Форвард оставался в запасе на 4 из 5 последних матчей.

«Если он на лавке, значит, мы выставили отличный состав. У него отличное отношение к делу, он находится в топ-форме.

Я общался с игроками. Маркус сказал мне, чтобы я не беспокоился, что главное – это команда. Вот такое отношение к делу. Я очень рад, что он здесь», – сказал Флик.

Опубликовано: Sports
Источник: Mundo Deportivo
